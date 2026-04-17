Gesto de Bernard em Atlético-MG x Juventud revolta torcedores: 'Tapa na cara'

O Atlético-MG venceu o Juventud, por 2 a 1, na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana. Bernard abriu o placar para o Galo, enquanto Facundo Pérez deixou tudo igual para a equipe uruguaia. Já nos minutos finais, Cassierra marcou o gol da vitória, garantindo o primeiro triunfo do Atlético na competição continental.

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Nos minutos finais da primeira etapa, Cuello deu um lindo passa nas costas da marcação, Bernard limpou três marcadores e finalizou para o gol. Na comemoração, o jogador levou às orelhas, como uma resposta a critícas sofridas.

Ídolo pela primeira passagem de destaque no clube, entre 2011 e 2013, o ponta não tem conseguido corresponder às expectativas na segunda passagem, que já dura desde agosto de 2024.

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Nas redes sociais, torcedores não gostaram do gesto em provocação á torcida, mesmo que o time tenha vencido.

Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Artur Henrique.

O Atlético iniciou a partida com postura ofensiva e, logo aos seis minutos, teve um lance polêmico: Cauã Soares foi derrubado dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Na sequência, o VAR foi acionado para revisar o lance. Após a análise, o árbitro manteve a decisão de campo e optou por não marcar o pênalti.

Após o lance, a partida ficou bastante estudada, com o Atlético mantendo a posse de bola, mas encontrando dificuldades para criar jogadas mais incisivas. Até a reta final do primeiro tempo, a equipe pouco produziu em termos de chances claras, sem conseguir levar perigo real ao adversário.

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Já nos minutos finais, em uma jogada mais direta, o Atlético conseguiu abrir o placar. Após um lançamento de Cuello nas costas da defesa, Bernard apareceu bem, dominou, venceu a marcação do zagueiro e finalizou com precisão, deslocando o goleiro.

Bernard comemora contra o Juventud (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na volta do intervalo, o Atlético foi punido por um erro na saída de bola. Everson tentou um passe para Ruan, mas acabou falhando, deixando a bola nos pés do ataque do Juventud. A equipe uruguaia aproveitou a oportunidade, trabalhou a jogada dentro da área e encontrou Facundo Pérez, que finalizou para empatar a partida.

O Atlético pareceu sentir o gol sofrido logo no início da segunda etapa e passou a ter dificuldades para impor seu ritmo e criar chances claras para retomar a vantagem no placar. Assim como no primeiro tempo, a equipe encontrou problemas na construção das jogadas, com pouca criatividade e certa desorganização ofensiva. Bem postado defensivamente, o Juventud conseguia neutralizar as investidas do Atlético e ainda levava perigo ao explorar os contra-ataques em velocidade.

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Já na reta final, o Atlético enfim conseguiu encontrar o gol que garantiu a vitória e amenizou a atuação abaixo da equipe. Cuello fez um cruzamento preciso, e Cassierra se antecipou à marcação, cabeceando com firmeza e deslocando o goleiro do Juventud, selando o triunfo do Galo.

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