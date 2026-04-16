Atlético joga mal, mas marca no fim e vence o Juventud pela Sul-Americana
Cassierra marcou no apagar das luzes e garantiu a primeira vitória do Galo na competição
O Atlético venceu o Juventud, do Uruguai, por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), na Arena MRV, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Bernard abriu o placar para o Galo, enquanto Facundo Pérez deixou tudo igual para a equipe uruguaia. Já nos minutos finais, Cassierra marcou o gol da vitória, garantindo o primeiro triunfo do Atlético na competição continental.
Como foi o jogo?
O Atlético iniciou a partida com postura ofensiva e, logo aos seis minutos, teve um lance polêmico: Cauã Soares foi derrubado dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Na sequência, o VAR foi acionado para revisar o lance. Após a análise, o árbitro manteve a decisão de campo e optou por não marcar o pênalti.
Após o lance, a partida ficou bastante estudada, com o Atlético mantendo a posse de bola, mas encontrando dificuldades para criar jogadas mais incisivas. Até a reta final do primeiro tempo, a equipe pouco produziu em termos de chances claras, sem conseguir levar perigo real ao adversário.
Já nos minutos finais, em uma jogada mais direta, o Atlético conseguiu abrir o placar. Após um lançamento de Cuello nas costas da defesa, Bernard apareceu bem, dominou, venceu a marcação do zagueiro e finalizou com precisão, deslocando o goleiro.
Na volta do intervalo, o Atlético foi punido por um erro na saída de bola. Everson tentou um passe para Ruan, mas acabou falhando, deixando a bola nos pés do ataque do Juventud. A equipe uruguaia aproveitou a oportunidade, trabalhou a jogada dentro da área e encontrou Facundo Pérez, que finalizou para empatar a partida.
O Atlético pareceu sentir o gol sofrido logo no início da segunda etapa e passou a ter dificuldades para impor seu ritmo e criar chances claras para retomar a vantagem no placar. Assim como no primeiro tempo, a equipe encontrou problemas na construção das jogadas, com pouca criatividade e certa desorganização ofensiva. Bem postado defensivamente, o Juventud conseguia neutralizar as investidas do Atlético e ainda levava perigo ao explorar os contra-ataques em velocidade.
Já na reta final, o Atlético enfim conseguiu encontrar o gol que garantiu a vitória e amenizou a atuação abaixo da equipe. Cuello fez um cruzamento preciso, e Cassierra se antecipou à marcação, cabeceando com firmeza e deslocando o goleiro do Juventud, selando o triunfo do Galo.
Próximos jogos do Atlético-MG
O Atlético volta à campo no próximo domingo (19) às 16h contra o Coritiba, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, o próximo jogo é no dia 29, quarta-feira às 21h30 contra o Cienciano, no Peru.
Ficha do jogo
Atlético-MG x Juventud
2° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos
📆 Data e horário: quinta-feira 16 de abril às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Bernard (1-0), Facundo Pérez (1-1), Cassierra (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Alan Franco, Bernard (CAM), Morosini (JUV)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Alan Franco, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez (Alexsander), Victor Hugo (Dudu) e Bernard (Gustavo Scarpa); Cuello, Reinier (Cassierra) e Cauã Soares (Hulk)
Juventud (Técnico: Sergio Blanco)
Sosa; Rabino, Pernicone, Morosini e Más; Izaguirre (Roldán), Cecchini, Pérez (Pereiro); Mimbacas (Guerrero), Boselli (Goméz) e Alejo Cruz (Pablo Lago)
🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)
📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)
