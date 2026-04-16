Erro de Everson em Atlético-MG x Juventud irrita torcedores: 'Pode colocar na conta'
Equipes estão se enfrentando nesta quinta-feira
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O Atlético-MG tomou o empate no início do segundo tempo em partida contra o Juventud, na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo B na Sul-Americana. No lance, teve uma atrapalhada de todo o time, no entanto, a origem do erro veio dos pés de Everson.
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Atlético saiu trocando passes no tiro de meta, Everson errou o passe e, na sequência, o Juventud roda a bola na entrada da área até inverter da esquerda para a direita, onde Pérez aparece bem posicionado para finalizar com qualidade.
Veja o lance:
Nas redes sociais, torcedores culparam o goleiro por errar na saída da bola, e criticaram o fato de parte dos atleticanos evitarem falar quando a falha é por parte do Everson.
Veja a repercussão:
Como chegaram as equipes?
Texto de: Artur Henrique.
O Atlético-MG chega em baixa após ser derrotado nas duas últimas partidas. Na estreia da Sul-Americana foi derrotado por 2 a 1 para o Puerto Cabello e na sequência perdeu para o Santos por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na competição continental ocupa a lanterna do grupo B com nenhum ponto conquistado.
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Já o Juventud chega para a partida embalado por um resultado positivo no Campeonato Uruguaio, onde venceu o Progreso por 1 a 0, encerrando uma sequência de sete jogos sem vitória. Pela Copa Sul-Americana, no entanto, a equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Cienciano. Com isso, soma um ponto na competição continental e ocupa atualmente a terceira colocação no grupo.
Atlético-MG x Juventud
2° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos
📆 Data e horário: quinta-feira 16 de abril às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)
📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)
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