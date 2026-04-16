Veja gols em Atlético-MG x Juventud: Bernard marca, e Cassiera amplia

O Atlético-MG venceu o Juventud, por 2 a 1, na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana. O jogo que teve um possível pênalti para o clube mineiro, estava sendo mais calmo - até Cuello achar um passe nas costas da marcação.

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Aos 42 minutos do primeiro tempo, Cuello dá um lindo passa nas costas da marcação, Bernard limpa três marcadores e finaliza para o gol.

Veja o gol:

Atlético sai trocando passes no tiro de meta, Everson erra o passe e, na sequência, o Juventud roda a bola na entrada da área até inverter da esquerda para a direita, onde Pérez aparece bem posicionado para finalizar com qualidade. Trapalhada total da defesa do Galo.

Veja o gol:

Galo girou a bola no ataque, Cuelle recebeu na direira e acertou um lindo cruzaemento na cabeça de Cassierra, que fez bem o movimento.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

Texto de: Artur Henrique.

O Atlético-MG chega em baixa após ser derrotado nas duas últimas partidas. Na estreia da Sul-Americana foi derrotado por 2 a 1 para o Puerto Cabello e na sequência perdeu para o Santos por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na competição continental ocupa a lanterna do grupo B com nenhum ponto conquistado.

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Atlético-MG x Juventud (Foto: Arte Lance!)

Já o Juventud chega para a partida embalado por um resultado positivo no Campeonato Uruguaio, onde venceu o Progreso por 1 a 0, encerrando uma sequência de sete jogos sem vitória. Pela Copa Sul-Americana, no entanto, a equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Cienciano. Com isso, soma um ponto na competição continental e ocupa atualmente a terceira colocação no grupo.

Atlético-MG x Juventud

2° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos

📆 Data e horário: quinta-feira 16 de abril às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)

📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)

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