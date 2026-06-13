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Galvão Bueno não perdoa jogador em gol do Marrocos no Brasil: 'Não pode'

Seleção estreou na Copa do Mundo com um empate com o Marrocos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:26
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Galvão Bueno criticou o zagueiro Gabriel Magalhães por partida contra o Marrocos (Foto: Reprodução)

O Brasil empatou com o Marrocos em 1 a 1, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o narrador Galvão Bueno foi o responsável por transmitir as emoções do confronto pelo SBT.

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    Durante a transmissão, o narrador não perdoou o zagueiro Gabriel Magalhães no lance do gol da equipe de Marrocos. De acordo com a visão de Galvão Bueno, o defensor errou na cobertura da marcação da jogada, que se concluiu com o atacante Saibari balançando as redes.

    O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 21 minutos, quando a Seleção Brasileira protagonizou um erro na marcação no meio de campo. Com o setor aberto, Brahim Díaz conseguiu achar um lançamento preciso para Ismael Saibari.

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    — O Gabriel Magalhães parou, não podia parar, tinha que acompanhar… No contra-ataque, enfiada de bola, e saiu o gol da seleção do Marrocos. O Brasil estava melhorando no jogo e criava as oportunidades, mas a defesa, me desculpem não pode falhar dessa forma — disse Galvão Bueno.

    Como foi Brasil x Marrocos?

    Texto por: Márcio Iannacca

    O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Carlo Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

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    A superioridade marroquina foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara com Alisson. O atacante não desperdiçou e abriu o placar para Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

    Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas sem sucesso. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

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    Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

    A melhor notícia para o Brasil foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bounou. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final.

    Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
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