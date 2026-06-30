logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Franceses reagem a Mbappé em França x Suécia: 'Ditador'

Camisa 10 foi autor de dois gols na classificação francesa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 20:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A classificação da França às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 teve um protagonista absoluto: Kylian Mbappé. O camisa 10 marcou os dois gols da vitória sobre a Suécia, bateu um recorde histórico em jogos de mata-mata e ainda dominou as redes sociais, onde torcedores franceses exaltaram sua atuação.

continua após a publicidade
  • Mbappé comemora o segundo gol dele na vitória da França sobre a Suécia

    Mbappé bate recorde de gols em jogos de mata-mata da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos
  • Mbappé deixa zagueiro no chão para abrir o placar para a França contra a Suécia

    Dê suas notas: França elimina a Suécia com novo show de Mbappé

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Artilharia da Copa: Mbappé iguala Messi, e Haaland vem logo atrás

    Copa do Mundo 2026
    Há 50 minutos

    • ➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial

    Após mais uma exibição decisiva, Mbappé recebeu uma enxurrada de elogios. O atacante voltou a decidir em uma fase eliminatória e confirmou sua fama de especialista em partidas decisivas do Mundial. Veja a repercussão:

    Tradução: Na minha cabeça, nunca ninguém vai alcançar Zinedine Zidane e Michel Platini na história da EDF, mas factualmente o Mbappé pode realmente apagá-los.

    continua após a publicidade

    Tradução: Mbappé brilha mais do que nunca na EDF ao lado de superestrelas porque, ao contrário do Réal, ele não vampiriza o jogo e com seus companheiros de equipe eles não pisam nos pés uns dos outros (Vini Jr).

    Tradução: Mbappé, eu te amo de todo o meu coração, você é o rei da minha alma, você é o meu ditador, você é o meu tudo

    Tradução: A cabeça entre Messi e Mbappé mdrrrrrrrr mas Messi é louco irmão ele pegou todas as cabeças do século 21

    Tradução: O mano é visto como um gênio desde que teve a sacada mais óbvia do mundo (o PSG ia ficar mais forte sem o Mbappé).

    Mbappé faz história nas Copas

    ➡️Paquetá joga contra a Noruega? Veja a situação do meia do Brasil

    Com os dois gols diante da Suécia, Mbappé chegou a 10 gols em jogos de mata-mata de Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história da competição nesse recorte.

    continua após a publicidade

    O francês ultrapassou os brasileiros Leônidas da Silva e Ronaldo, que dividiam a liderança anterior com oito gols cada.

    ➡️Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas'

    Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
    Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    O ranking agora é:

    1. Mbappé (França): 10 gols em 9 jogos
    2. Leônidas da Silva (Brasil): 8 gols em 5 jogos
    3. Ronaldo (Brasil): 8 gols em 10 jogos
    4. Just Fontaine (França): 7 gols em 3 jogos
    5. Vavá (Brasil): 7 gols em 5 jogos
    6. Pelé: 7 gols em 6 jogos

    Além do recorde no mata-mata, Mbappé também segue muito perto de outro feito histórico. O atacante soma 18 gols em Copas do Mundo e está a apenas um de alcançar Lionel Messi, atual líder da artilharia histórica do torneio com 19.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Copa do MundoQuando é o próximo jogo da França na Copa do Mundo?Há 43 minutos
    Hillary, zagueira do Itabirito, nasceu na Venezuela. (Léo Rodrigues/Itabirito)
    Futebol FemininoItabirito lança campanha para ajudar famílias na Venezuela com zagueira venezuelanaHá 50 minutos
    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo
    Copa do MundoCopa do Mundo: imprensa da Noruega afirma que Brasil está 'tremendo'Há 59 minutos
    Amanda Kimberlly e Neymar tem uma filha juntos, Helena. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoAmanda Kimberlly revela por que Neymar não levou Helena à Copa do MundoHá 1 hora
    Copa do Mundo 2026Lance de Olise em França x Suécia enlouquece torcedores: 'Reencarnação'Há 1 hora
    Copa do Mundo 2026Gol perdido por Mbappé em França x Suécia choca torcedores: 'Incrível'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Ator de série ignora Neymar por oito anos e reação do craque surpreende
    Summerville lamenta pênalti perdido
    Trio da Holanda vira alvo de ataques racistas após eliminação na Copa
    Noruegueses repercutem confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Queremos mais'
    João Fonseca em ação em Wimbledon
    Especialistas da ESPN projetam duelo de João Fonseca na segunda rodada de Wimbledon
    Fala de Haaland sobre Brasil x Noruega repercute: 'Não vamos cair nessa'
    Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
    Novo confronto entre Gabriel Magalhães e Haaland agita web: 'Vai sobrar nada'
    Noruega se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo
    Brasileiros reagem a Brasil x Noruega pela Copa do Mundo: 'Vem tranquila'
    O meia Galarza corre com os braços abertos para festejar o gol que marcou para o Paraguai na decisão por pênaltis contra a Alemanha
    Torcida do Palmeiras pede ex-Vasco, destaque da Copa do Mundo: 'Para ontem'
    Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
    Vídeo de Ancelotti 'revoltado' em treino da Seleção viraliza: 'Trauma'
    Alex Poatan abraça Tracy Cortez, que segura duas velas nas mãos
    Poatan abre o jogo sobre término com lutadora do UFC: 'Não concordei'
    Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda
    Decisão de técnico da Holanda sobre Memphis Depay repercute: 'Não dá'
    Musa, da Noruega, comemorando contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Golaço de 'Neymar' da Noruega contra Costa do Marfim assusta: 'Muito cuidado'
    Neymar olhando para cima durante partida com o Japão, na Copa do Mundo 2026, vestindo casaco verde da Seleção
    Leitura labial flagra Neymar dando conselho a Rayan durante Brasil x Japão
    Matheus Cunha abraçando um jogador do Japão após o confronto da Copa do Mundo
    Ex-jogador da Seleção critica atitude de Cunha contra o Japão: 'Vergonha'