Franceses reagem a Mbappé em França x Suécia: 'Ditador' Camisa 10 foi autor de dois gols na classificação francesa

A classificação da França às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 teve um protagonista absoluto: Kylian Mbappé. O camisa 10 marcou os dois gols da vitória sobre a Suécia, bateu um recorde histórico em jogos de mata-mata e ainda dominou as redes sociais, onde torcedores franceses exaltaram sua atuação.

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Após mais uma exibição decisiva, Mbappé recebeu uma enxurrada de elogios. O atacante voltou a decidir em uma fase eliminatória e confirmou sua fama de especialista em partidas decisivas do Mundial. Veja a repercussão:

Dans ma tête jamais personne n'atteindre Zinedine Zidane et Michel Platini dans l'histoire de l'EDF mais factuellement Mbappé peut vraiment les éteindre — IRnuevee (@i_nueve9) June 30, 2026

Tradução: Na minha cabeça, nunca ninguém vai alcançar Zinedine Zidane e Michel Platini na história da EDF, mas factualmente o Mbappé pode realmente apagá-los.

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Mbappé brille plus que jamais en EDF aux côtés de superstars parce que contrairement au Réal, il ne vampirise pas le jeu et avec ses coéquipiers ils ne se marchent pas sur les pieds (Vini Jr). — Justice de Dieu y'en a ☝🏾🇸🇳⭐️⭐️ (@Jakecobbt) June 30, 2026

Tradução: Mbappé brilha mais do que nunca na EDF ao lado de superestrelas porque, ao contrário do Réal, ele não vampiriza o jogo e com seus companheiros de equipe eles não pisam nos pés uns dos outros (Vini Jr).

Mbappé je t'aime de tout mon cœur t'es le roi de mon âme t'es mon dictateur t'es mon tout — Ethan (@ancot_ethan) June 30, 2026

Tradução: Mbappé, eu te amo de todo o meu coração, você é o rei da minha alma, você é o meu ditador, você é o meu tudo

Le tête entre Messi et Mbappé mdrrrrrrrr mais Messi est fou frere il a pris tout les tètes du 21 eme siècle — Shisui 🇲🇦🇦🇷🇫🇷 🏴‍☠️ (@Hokage1erDuNom) June 30, 2026

Tradução: A cabeça entre Messi e Mbappé mdrrrrrrrr mas Messi é louco irmão ele pegou todas as cabeças do século 21

Le frero est vu comme un génie depuis qu'il a eu la take la plus évidente du monde (le PSG allait être plus fort sans Mbappé) https://t.co/ImSjjzk0v1 — Lenymuriens7 (@Lenymuriens) June 30, 2026

Tradução: O mano é visto como um gênio desde que teve a sacada mais óbvia do mundo (o PSG ia ficar mais forte sem o Mbappé).

Mbappé faz história nas Copas

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Com os dois gols diante da Suécia, Mbappé chegou a 10 gols em jogos de mata-mata de Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história da competição nesse recorte.

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O francês ultrapassou os brasileiros Leônidas da Silva e Ronaldo, que dividiam a liderança anterior com oito gols cada.

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Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O ranking agora é:

Mbappé (França): 10 gols em 9 jogos Leônidas da Silva (Brasil): 8 gols em 5 jogos Ronaldo (Brasil): 8 gols em 10 jogos Just Fontaine (França): 7 gols em 3 jogos Vavá (Brasil): 7 gols em 5 jogos Pelé: 7 gols em 6 jogos

Além do recorde no mata-mata, Mbappé também segue muito perto de outro feito histórico. O atacante soma 18 gols em Copas do Mundo e está a apenas um de alcançar Lionel Messi, atual líder da artilharia histórica do torneio com 19.

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