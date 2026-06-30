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Mbappé bate recorde de gols em jogos de mata-mata da Copa do Mundo

Atacante da França deixou nomes do futebol brasileiro para trás

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 20:20
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé comemora o segundo gol dele na vitória da França sobre a Suécia
Mbappé marca dois gols contra a Suécia e crava mais uma vez seu nome na história da Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Ao balançar as duas vezes redes contra a Suécia na abertura das fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atacante francês, Kylian Mbappé atingiu a marca de 10 gols em jogos de mata-mata, transformando-se no maior artilheiro deste quesito na história do torneio.

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  • Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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    Com o desempenho atual, o camisa 10 ultrapassou duas lendas do futebol brasileiro: Leônidas da Silva e Ronaldo Fenômeno, que dividiam o topo anterior com oito gols cada em partidas decisivas.

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    Olise abraça Mbappé em comemoração do gol da França
    Mbappé marca dois gols contra a Suécia e crava mais uma vez seu nome na história da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

    A trajetória de Mbappé em fases finais

    O poder de decisão do jogador do Real Madrid foi construído ao longo de suas três participações em Mundiais:

    1. 2018 (Rússia): marcou três gols na reta final (dois contra a Argentina nas oitavas e um na finalíssima diante da Croácia), terminando com o título.
    2. 2022 (Catar): fez cinco gols no mata-mata (dois nas oitavas contra a Polônia e três na finalíssima diante da Argentina), ficando com o vice-campeonato.
    3. 2026 (EUA / Canadá / México): Anotou duas vezes contra os suecos, alcançando a marca histórica de dez gols.

    Para efeito de comparação, o rival Lionel Messi tem os mesmos cinco gols anotados em confrontos eliminatórios de Copas — todos convertidos na campanha do título da Copa do Mundo em 2022.

    Comparativo com os ídolos do Brasil

    Os antigos recordistas ostentavam médias expressivas, mas foram superados pelo ritmo do atacante francês:

    1. Leônidas da Silva: anotou seus oito gols em apenas cinco partidas disputadas entre as edições de 1934 e 1938.
    2. Ronaldo Fenômeno: chegou aos mesmos oito gols após participar de dez confrontos eliminatórios entre as Copas de 1998 e 2006.

    Os maiores goleadores da história do mata-mata das Copas:

    1. 1º Kylian Mbappé (França): 10 gols em 9 jogos
    2. 2º Leônidas da Silva (Brasil): 8 gols em 5 jogos
    3. 3º Ronaldo Fenômeno (Brasil): 8 gols em 10 jogos
    4. 4º Just Fontaine (França): 7 gols em 3 jogos
    5. 5º Vavá (Brasil): 7 gols em 5 jogos
    6. 6º Pelé (Brasil): 7 gols em 6 jogos

    Paralelamente ao recorde em jogos eliminatórios, Mbappé mantém a caça ao topo da artilharia geral da história do torneio. O francês soma 18 gols na competição e está a apenas um de igualar o líder Lionel Messi, dono da marca de 19 gols.

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