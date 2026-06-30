Dê suas notas: França elimina a Suécia com novo show de Mbappé Camisa 10 marca duas vezes e chega aos seis gols no Mundial

Única seleção que chegou à final das últimas duas Copas do Mundo, a França mostrou, mais uma vez, por que é uma das favoritas ao tricampeonato. Nesta terça-feira, a campeã de 1998 e 2018 e vice de 2022 não tomou conhecimento da Suécia. A vitória por 3 a 0, no Estádio New York/New Jersey, foi regida pelo maestro Kylian Mbappé, autor de dois gols, empatado agora na artilharia do Mundial, com seis, ao lado do argentino Lionel Messi.

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Nesta terça, a França foi pra cima desde o início, sufocando a Suécia. Aos 30 minutos, o goleiro Zetterstrom tirou com o pé o gol francês. No minuto seguinte, Mbappé carimbou a trave. Olise acertou a trave aos 35, de bicicleta, no rebote, chute de Dembele passou muito perto do gol. Aos 45, no entanto, a favorita superou a retranca adversária. Após escanteio curto cobrado da esquerda, Mbappé recebeu, deixou dois adversários na saudade e tocou sem chances.

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Marcola ampliou aos oito da etapa final. E o passeio francês foi sacramentado ao 29, após assistência de Olise e o sexto gol de Mbappé no Mundial.

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Agora, o camisa 10 da França divide a artilharia com o argentino Lionel Messi.

Mbappé e companhia enfrentam o Paraguai

Nas oitavas de final, a atual vice-campeã enfrenta o Paraguai, que surpreendeu a favorita Alemanha, nos pênaltis, na segunda-feira, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

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