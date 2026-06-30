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Artilharia da Copa: Mbappé iguala Messi, e Haaland vem logo atrás

Craque francês marca duas vezes contra a Suécia, chega a 18 gols em Mundiais

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 20:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A disputa pela artilharia da Copa do Mundo 2026 segue cada vez mais equilibrada com o avanço da fase mata-mata. Os principais craques do futebol mundial continuam protagonizando a briga pelo posto de maior goleador da competição.

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Após marcar duas vezes na vitória da França sobre a Suécia, Kylian Mbappé chegou aos seis gols e igualou a marca de Lionel Messi. Na terceira colocação aparece Erling Haaland, da Noruega, com cinco gols.

Na sequência, Ousmane Dembélé e Vinícius Júnior dividem a quarta posição, com quatro gols cada. Os dois seguem como peças fundamentais de França e Brasil, respectivamente.

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Também figuram entre os principais goleadores da competição atletas como Harry Kane, Matheus Cunha, Kai Havertz, Cody Gakpo, Jonathan David, Ismaïla Sarr, Ismael Saibari, Brian Brobbey, Deniz Undav, Johan Manzambi, Elijah Just e Yoane Wissa, todos com três gols.

Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia
Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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Ranking atualizado da artilharia da Copa do Mundo 2026

    1.
  1. Lionel Messi (Argentina) — 6 gols
    2. 2.
  2. Kylian Mbappé (França) — 6 gols
    3. 3.
  3. Erling Haaland (Noruega) — 5 gols
    4. 4.
  4. Ousmane Dembélé (França) — 4 gols
    5. 5.
  5. Vinícius Júnior (Brasil) — 4 gols
    6. 6.
  6. Elijah Just (Nova Zelândia) — 3 gols
    7. 7.
  7. Cody Gakpo (Holanda) — 3 gols
    8. 8.
  8. Johan Manzambi (Suíça) — 3 gols
    9. 9.
  9. Harry Kane (Inglaterra) — 3 gols
    10. 10.
  10. Matheus Cunha (Brasil) — 3 gols
    11. 11.
  11. Deniz Undav (Alemanha) — 3 gols
    12. 12.
  12. Kai Havertz (Alemanha) — 3 gols
    13. 13.
  13. Ismaïla Sarr (Senegal) — 3 gols
    14. 14.
  14. Yoane Wissa (República Democrática do Congo) — 3 gols
    15. 15.
  15. Ismael Saibari (Marrocos) — 3 gols
    16. 16.
  16. Brian Brobbey (Holanda) — 3 gols
    17. 17.
  17. Jonathan David (Canadá) — 3 gols
    18. 18.
  18. Leandro Trossard (Bélgica) — 2 gols
    19. 19.
  19. Rubén Vargas (Suíça) — 2 gols
    20. 20.
  20. Amad Diallo (Costa do Marfim) — 2 gols
    21. 21.
  21. Jude Bellingham (Inglaterra) — 2 gols
    22. 22.
  22. Pape Gueye (Senegal) — 2 gols
    23. 23.
  23. Folarin Balogun (Estados Unidos) — 2 gols
    24. 24.
  24. Riyad Mahrez (Argélia) — 2 gols
    25. 25.
  25. Ramin Rezaeian (Irã) — 2 gols
    26. 26.
  26. Ermin Mahmić (Bósnia e Herzegovina) — 2 gols
    27. 27.
  27. Julián Quiñones (México) — 2 gols
    28. 28.
  28. Crysencio Summerville (Holanda) — 2 gols
    29. 29.
  29. Maximiliano Araújo (Uruguai) — 2 gols
    30. 30.
  30. Daniel Muñoz (Colômbia) — 2 gols
    31. 31.
  31. Anthony Elanga (Suécia) — 2 gols
    32. 32.
  32. Yasin Ayari (Suécia) — 2 gols
    33. 33.
  33. Ayase Ueda (Japão) — 2 gols
    34. 34.
  34. Mikel Oyarzabal (Espanha) — 2 gols
    35. 35.
  35. Nicolas Pépé (Costa do Marfim) — 2 gols
    36. 36.
  36. Cristiano Ronaldo (Portugal) — 2 gols
    37. 37.
  37. Marko Arnautović (Áustria) — 2 gols
    38. 38.
  38. Cyle Larin (Canadá) — 2 gols
    39. 39.
  39. Daichi Kamada (Japão) — 2 gols
    40. 40.
  40. Mateo Chávez (México) — 1 gol
    41. 41.
  41. Hazem Mastouri (Tunísia) — 1 gol
    42. 42.
  42. Thelo Aasgaard (Noruega) — 1 gol
    43. 43.
  43. Giovani Lo Celso (Argentina) — 1 gol
    44. 44.
  44. Stephen Eustaquio (Canadá) — 1 gol
    45. 45.
  45. Jaminton Campaz (Colômbia) — 1 gol
    46. 46.
  46. Iliman Ndiaye (Senegal) — 1 gol
    47. 47.
  47. Jan Paul van Hecke (Holanda) — 1 gol
    48. 48.
  48. Nathan-Dylan Saliba (Canadá) — 1 gol
    49. 49.
  49. Arda Güler (Turquia) — 1 gol
    50. 50.
  50. Kevin De Bruyne (Bélgica) — 1 gol

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