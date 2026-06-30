Artilharia da Copa: Mbappé iguala Messi, e Haaland vem logo atrás
Craque francês marca duas vezes contra a Suécia, chega a 18 gols em Mundiais
A disputa pela artilharia da Copa do Mundo 2026 segue cada vez mais equilibrada com o avanço da fase mata-mata. Os principais craques do futebol mundial continuam protagonizando a briga pelo posto de maior goleador da competição.
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Após marcar duas vezes na vitória da França sobre a Suécia, Kylian Mbappé chegou aos seis gols e igualou a marca de Lionel Messi. Na terceira colocação aparece Erling Haaland, da Noruega, com cinco gols.
Na sequência, Ousmane Dembélé e Vinícius Júnior dividem a quarta posição, com quatro gols cada. Os dois seguem como peças fundamentais de França e Brasil, respectivamente.
Também figuram entre os principais goleadores da competição atletas como Harry Kane, Matheus Cunha, Kai Havertz, Cody Gakpo, Jonathan David, Ismaïla Sarr, Ismael Saibari, Brian Brobbey, Deniz Undav, Johan Manzambi, Elijah Just e Yoane Wissa, todos com três gols.
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Ranking atualizado da artilharia da Copa do Mundo 2026
- Lionel Messi (Argentina) — 6 gols
- Kylian Mbappé (França) — 6 gols
- Erling Haaland (Noruega) — 5 gols
- Ousmane Dembélé (França) — 4 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) — 4 gols
- Elijah Just (Nova Zelândia) — 3 gols
- Cody Gakpo (Holanda) — 3 gols
- Johan Manzambi (Suíça) — 3 gols
- Harry Kane (Inglaterra) — 3 gols
- Matheus Cunha (Brasil) — 3 gols
- Deniz Undav (Alemanha) — 3 gols
- Kai Havertz (Alemanha) — 3 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) — 3 gols
- Yoane Wissa (República Democrática do Congo) — 3 gols
- Ismael Saibari (Marrocos) — 3 gols
- Brian Brobbey (Holanda) — 3 gols
- Jonathan David (Canadá) — 3 gols
- Leandro Trossard (Bélgica) — 2 gols
- Rubén Vargas (Suíça) — 2 gols
- Amad Diallo (Costa do Marfim) — 2 gols
- Jude Bellingham (Inglaterra) — 2 gols
- Pape Gueye (Senegal) — 2 gols
- Folarin Balogun (Estados Unidos) — 2 gols
- Riyad Mahrez (Argélia) — 2 gols
- Ramin Rezaeian (Irã) — 2 gols
- Ermin Mahmić (Bósnia e Herzegovina) — 2 gols
- Julián Quiñones (México) — 2 gols
- Crysencio Summerville (Holanda) — 2 gols
- Maximiliano Araújo (Uruguai) — 2 gols
- Daniel Muñoz (Colômbia) — 2 gols
- Anthony Elanga (Suécia) — 2 gols
- Yasin Ayari (Suécia) — 2 gols
- Ayase Ueda (Japão) — 2 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) — 2 gols
- Nicolas Pépé (Costa do Marfim) — 2 gols
- Cristiano Ronaldo (Portugal) — 2 gols
- Marko Arnautović (Áustria) — 2 gols
- Cyle Larin (Canadá) — 2 gols
- Daichi Kamada (Japão) — 2 gols
- Mateo Chávez (México) — 1 gol
- Hazem Mastouri (Tunísia) — 1 gol
- Thelo Aasgaard (Noruega) — 1 gol
- Giovani Lo Celso (Argentina) — 1 gol
- Stephen Eustaquio (Canadá) — 1 gol
- Jaminton Campaz (Colômbia) — 1 gol
- Iliman Ndiaye (Senegal) — 1 gol
- Jan Paul van Hecke (Holanda) — 1 gol
- Nathan-Dylan Saliba (Canadá) — 1 gol
- Arda Güler (Turquia) — 1 gol
- Kevin De Bruyne (Bélgica) — 1 gol
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