Técnico da Argentina comenta dependência de Messi e elogia Brasil na Copa
Scaloni analisa duelo contra Cabo Verde e faz mistério sobre time titular
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni comentou da suposta dependência de Messi nos primeiros jogos da Copa do Mundo. Na competição, o camisa 10 marcou seis dos oito gols anotados pela Albiceleste e é o grande protagonista da equipe no torneio.
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- Ele marcou os gols, mas também tivemos chances com outros jogadores. O gol do Lautaro ajuda; ele é um atacante importante para o time. Tivemos chances independentemente. Não é uma preocupação. Eu adoraria que todo o time marcasse, mas desde que tenhamos chances, o que é importante ressaltar, é positivo. Vamos tentar fazer com que tanto o Julián quanto o Lautaro marquem, e o mesmo vale para os outros.
Na sequência, o treinador da Argentina foi questionado sobre o impacto da Copa do Mundo ter ganhado uma fase a mais em 2026 com o aumento do número de seleções. Na resposta, Scaloni não acredita em uma mudança grande, além de ter elogiado Brasil e outras seleções.
- No fim das contas, tem um jogo a mais. Não é como se tivesse mudado consideravelmente. É verdade que chegar às fases finais é um processo longo, mas as equipes que estão lá são as que estão dando o que falar. A França é muito boa, o Brasil está muito bem, a Espanha também. O México fez uma ótima partida contra o Equador, a Colômbia também. Portugal e Inglaterra também vão estrar brigando. Todas são equipes que vão lutar, mas o que a França fez é algo a se levar em conta. É uma grande equipe.
Nesta sexta-feira (3), Argentina e Cabo Verde se enfrentam às 19h (de Brasília) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O classificado enfrentará o vencedor do jogo entre Austrália e Egito.
Veja outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina
Análise de Cabo Verde
- É uma equipe invicta e, em algumas partidas, como contra a Arábia Saudita, até merecia a vitória. Em outros jogos, tiveram um pouco mais de dificuldade, mas defenderam bem. São bons no contra-ataque. São uma boa equipe. Já vimos isso; não é só porque estamos jogando contra eles agora. Não estamos surpresos; são um bom adversário e não estão aqui por acaso.
Impacto do calor
- Não sei se isso muda alguma coisa. É algo que vale para as duas equipes, não só para a Argentina. Foi melhor à noite porque o calor é terrível e o espetáculo certamente não seria o mesmo. Mas vamos jogar da maneira que temos que jogar; o calor não muda nossa abordagem.
Acusações de favorecimento para a Argentina
- Eu não leio redes sociais, só isso. Se você não acompanha, não sabe o que está acontecendo. Qualquer um pode postar algo, e nem é baseado em nada. Algo pequeno vira uma tempestade em copo d'água. As redes sociais têm seus pontos positivos, mas também têm essas coisas de alguém postar algo, viralizar e, em um segundo, estar em todo lugar. A gente simplesmente não acompanha essas coisas, só isso.
Time para enfrentar Cabo Verde
- Já tomei a minha decisão, mas primeiro vou falar com os jogadores. O lateral-esquerdo? O Medina jogou e mostrou que está em forma, o Nico (Tagliafico) está recuperado e pronto para jogar. E essa é a chave.
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