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Messi é apontado como líder da disputa pela Bola de Ouro

Messi pode aumentar sua coleção e conquistar a nona Bola de Ouro

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 15:11
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Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Aos 39 anos, Lionel Messi desponta como o principal candidato à conquista de mais uma Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football. Após o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, o portal The Athletic atualizou seu ranking de favoritos e colocou o camisa 10 da Argentina na liderança da disputa.

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    • Com seis gols marcados, o craque foi decisivo para a classificação da Albiceleste e reforçou sua condição de protagonista do futebol mundial.

    Messi comemora de braços abertos o gol marcado pela Argentina diante da Jordânia na Copa do Mundo
    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    O levantamento do veículo norte-americano coloca o atacante do Inter Miami na primeira posição, seguido de perto pelo francês Kylian Mbappé. O brasileiro Vini Jr. aparece em quarto lugar, à frente de nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Harry Kane.

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    Dono de oito Bolas de Ouro, Messi já quebrou recordes nesta edição da Copa do Mundo ao superar o alemão Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Caso mantenha o alto nível no mata-mata e conduza a Argentina ao bicampeonato mundial, a projeção do portal é de que o camisa 10 encaminhe de forma definitiva sua nona conquista individual.

    Vini Jr. na briga

    Principal referência da Seleção Brasileira no torneio, Vini Jr. afastou as dúvidas sobre seu desempenho com a camisa da Amarelinha. Com quatro gols e uma assistência em três partidas, o atacante do Real Madrid balançou as redes em todos os jogos da fase de grupos.

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    O feito coloca o camisa 7 ao lado de apenas quatro lendas brasileiras que conseguiram marcar em todas as partidas da primeira fase de uma Copa do Mundo: Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo.

    As estatísticas reforçam o protagonismo do brasileiro. Vini lidera o Mundial em gols esperados (xG), com 3,51, e também é o jogador com mais participações em finalizações na competição, com sete.

    Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.
    Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    — O Brasil agora gira em torno de Vinicius. A fase de grupos mostrou que ele merece estar entre os favoritos. É no mata-mata que essa disputa ficará realmente séria — destacou o The Athletic.

    Fato curioso

    Se Lionel Messi confirmar o favoritismo e conquistar a Bola de Ouro, o futebol registrará uma curiosa ironia. Em 2025, mesmo após uma temporada de destaque na MLS, com 35 gols e 23 assistências em 34 partidas, o argentino não venceu o prêmio de Rei da América.

    Na ocasião, o vencedor foi o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, destaque do Flamengo nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

    Arrascaeta Flamengo Atlético-MG
    Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Agora, após ficar atrás do meia rubro-negro na principal premiação continental, Messi busca a consagração máxima na Copa do Mundo para fortalecer sua candidatura ao mais importante prêmio individual do futebol.

    Ranking da corrida pela Bola de Ouro (The Athletic):

    1. Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

    2. Kylian Mbappé (França/Real Madrid)

    3. Ousmane Dembélé (França/Paris Saint-Germain)

    4. Vinicius Júnior (Brasil/Real Madrid) 

    5. Harry Kane (Inglaterra/Bayern de Munique)

    6. Michael Olise (França/Bayern de Munique)

    7. Lamine Yamal (Espanha/Barcelona)

    8. Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

    9. Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

    10. Luis Díaz (Colômbia/Bayern de Munique)

    Inglaterra x RD Congo
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