Messi é apontado como líder da disputa pela Bola de Ouro
Messi pode aumentar sua coleção e conquistar a nona Bola de Ouro
Aos 39 anos, Lionel Messi desponta como o principal candidato à conquista de mais uma Bola de Ouro, tradicional premiação da revista France Football. Após o encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo, o portal The Athletic atualizou seu ranking de favoritos e colocou o camisa 10 da Argentina na liderança da disputa.
Com seis gols marcados, o craque foi decisivo para a classificação da Albiceleste e reforçou sua condição de protagonista do futebol mundial.
O levantamento do veículo norte-americano coloca o atacante do Inter Miami na primeira posição, seguido de perto pelo francês Kylian Mbappé. O brasileiro Vini Jr. aparece em quarto lugar, à frente de nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Harry Kane.
Dono de oito Bolas de Ouro, Messi já quebrou recordes nesta edição da Copa do Mundo ao superar o alemão Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história do torneio. Caso mantenha o alto nível no mata-mata e conduza a Argentina ao bicampeonato mundial, a projeção do portal é de que o camisa 10 encaminhe de forma definitiva sua nona conquista individual.
Vini Jr. na briga
Principal referência da Seleção Brasileira no torneio, Vini Jr. afastou as dúvidas sobre seu desempenho com a camisa da Amarelinha. Com quatro gols e uma assistência em três partidas, o atacante do Real Madrid balançou as redes em todos os jogos da fase de grupos.
O feito coloca o camisa 7 ao lado de apenas quatro lendas brasileiras que conseguiram marcar em todas as partidas da primeira fase de uma Copa do Mundo: Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo.
As estatísticas reforçam o protagonismo do brasileiro. Vini lidera o Mundial em gols esperados (xG), com 3,51, e também é o jogador com mais participações em finalizações na competição, com sete.
— O Brasil agora gira em torno de Vinicius. A fase de grupos mostrou que ele merece estar entre os favoritos. É no mata-mata que essa disputa ficará realmente séria — destacou o The Athletic.
Fato curioso
Se Lionel Messi confirmar o favoritismo e conquistar a Bola de Ouro, o futebol registrará uma curiosa ironia. Em 2025, mesmo após uma temporada de destaque na MLS, com 35 gols e 23 assistências em 34 partidas, o argentino não venceu o prêmio de Rei da América.
Na ocasião, o vencedor foi o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, destaque do Flamengo nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Agora, após ficar atrás do meia rubro-negro na principal premiação continental, Messi busca a consagração máxima na Copa do Mundo para fortalecer sua candidatura ao mais importante prêmio individual do futebol.
Ranking da corrida pela Bola de Ouro (The Athletic):
1. Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
2. Kylian Mbappé (França/Real Madrid)
3. Ousmane Dembélé (França/Paris Saint-Germain)
4. Vinicius Júnior (Brasil/Real Madrid)
5. Harry Kane (Inglaterra/Bayern de Munique)
6. Michael Olise (França/Bayern de Munique)
7. Lamine Yamal (Espanha/Barcelona)
8. Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
9. Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
10. Luis Díaz (Colômbia/Bayern de Munique)
Inglaterra x RD Congo
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