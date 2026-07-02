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Só perde para Messi: Cristiano Ronaldo alcança marca expressiva em Copas

Atacante atingiu novo recorde e persegue Messi em outro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 21:29
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Cristiano Ronaldo correndo na Copa
Cristiano Ronaldo na partida entre Portugal e Croácia na Copa do Mundo. (Foto: Cole Burston / AFP)

O confronto entre Portugal e Croácia, realizado nesta quinta-feira (2) no BMO Field, em Toronto, serviu de palco para Cristiano Ronaldo atingir mais uma marca histórica. Aos 41 anos, o astro português bateu mais um recorde de longevidade ao se tornar o segundo jogador com mais partidas na Copa do Mundo. Além disso, CR7 se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida de mata-mata na competição.

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    • Como titular diante dos croatas, Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 26 partidas disputadas em Copas do Mundo. Este número o isola como o segundo jogador com mais jogos na história do torneio, superando lendas como Lothar Matthäus (25) e Miroslav Klose (24). Atualmente, o atacante luso está atrás apenas de seu rival, Lionel Messi, que lidera o ranking com 29 aparições.

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    Cristiano Ronaldo tocando a bola
    Cristiano Ronaldo atuando na partida entre Portugal e Croácia na Copa (Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP)

    A disputa pelo topo dessa lista ainda está em aberto. Como ambos os craques disputam sua sexta edição de Mundial, um recorde compartilhado também com o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, a liderança pode mudar de mãos conforme o desenrolar da competição. Existe a possibilidade real de Ronaldo ultrapassar Messi ainda nesta edição, caso Portugal avance até as fases finais (como semifinal ou final) e a Argentina seja eliminada antes nas etapas de mata-mata.

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    • Além da quantidade de jogos, Cristiano se tornou o jogador mais velho do mundo a disputar uma partida de mata-mata de Copa do Mundo. Aos 41 anos e 147 dias, o camisa 7 português é o quarto atleta mais velho a entrar em campo em qualquer fase da história da competição e o segundo mais velho a começar uma partida como titular.

    Ronaldo também detém a marca exclusiva de ser o único atleta a marcar gols em seis edições diferentes de Mundiais, tendo balançado as redes pela última vez contra o Uzbequistão.

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    A seleção espanhola, que atropelou a Áustria por 3 a 0, aguarda o desfecho deste confronto para saber quem enfrentará na próxima fase. O jovem destaque da "La Roja", Lamine Yamal, chegou a declarar na zona mista que "tanto faz" enfrentar Portugal ou Croácia, embora tenha ressaltado que seria uma honra atuar contra Cristiano Ronaldo.

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