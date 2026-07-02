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Oyarzabal marca dois gols e entra na caça a Messi e Mbappé pela artilharia da Copa do Mundo

Atacante balançou as redes duas vezes contra a Áustria

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 18:20
Atualizado há 23 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Oyarzabal abre a boca para comemorar gol marcado pela Espanha na partida contra Áustria
Mikel Oyarzabal festeja um de seus gols contra a Áustria com Alex Baena; atacante quebrou marca que durava desde a Copa do Mundo de 1986 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Mikel Oyarzabal foi o grande nome da Espanha na classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O atacante balançou as redes duas vezes na vitória sobre a Áustria e entrou de vez na disputa pelo topo da tabela de goleadores do Mundial, alcançando a marca de 4 gols na competição.

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    Oyarzabal foi o grande nome da Easpanha contra a Áustria
    Mikel Oyarzabal festeja um de seus gols contra a Áustria com Alex Baena; atacante quebrou marca que durava desde a Copa do Mundo de 1986 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

    Os dois gols nasceram de assistências precisas do lateral-esquerdo Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid. Antes do brilho no mata-mata, Oyarzabal já havia marcado outros dois gols na vitória contra a Arábia Saudita, válido pela segunda rodada da fase de grupos.

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    O feito de Oyarzabal encerrou um longo jejum no futebol espanhol. Desde a Copa do Mundo de 1986, quando o atacante Emilio Butragueño anotou quatro gols diante da Dinamarca, a seleção da Espanha não tinha um jogador marcando dois ou mais gols em uma única partida de mata-mata de Mundial.

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    Com os quatro gols acumulados, o atacante espanhol se colocou na quinta posição geral da artilharia, colado nos principais astros do torneio. A liderança atual pertence a Lionel Messi e Kylian Mbappé, que somam seis gols cada.

    Artilheiros da Copa do Mundo de 2026:

    1. 1º Lionel Messi (ARG): 6 gols
    2. 2º Kylian Mbappé (FRA): 6 gols
    3. 3º Erling Haaland (NOR): 5 gols
    4. 4º Harry Kane (ING): 5 gols
    5. 5º Ousmane Dembélé (FRA): 4 gols
    6. 6º Vinícius Júnior (BRA): 4 gols
    7. 7º Mikel Oyarzabal (ESP): 4 gols
    8. 8º Ismaïla Sarr (SEN): 4 gols

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