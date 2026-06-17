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Fluminense acerta transferência de Davi Melo, filho de Felipe Melo

Jogador teve pouco espaço no profissional

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 18:52
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Davi Melo, filho de Filipe Melo, em ação pelo Fluminense (Foto: Reprodução / Instagram)
Davi Melo, filho de Filipe Melo, em ação pelo Fluminense (Foto: Reprodução / Instagram)

O Fluminense acertou o empréstimo de Davi Melo ao Central Español, do Uruguai. O volante de 20 anos, filho do ex-jogador Felipe Melo, ficará cedido ao clube até junho de 2027 e viaja nos próximos dias para iniciar sua nova etapa no futebol sul-americano. A informação foi antecipada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

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    Antes de acertar a saída, o Tricolor renovou o contrato do jogador até o fim de 2027, movimento que demonstra a intenção de manter o atleta no radar para o futuro, mesmo sem espaço no elenco principal neste momento.

    Davi não faz parte dos planos do técnico Luis Zubeldía e vinha treinando separadamente do grupo principal nos últimos meses. Como já ultrapassou a idade limite das categorias de base, a diretoria avaliou que um empréstimo seria a melhor alternativa para proporcionar sequência e minutagem ao volante.

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    A passagem pelo profissional do Fluminense foi curta. O jogador entrou em campo apenas uma vez, na derrota por 1 a 0 para o Boavista, em partida disputada com uma equipe formada majoritariamente por jovens de Xerém e atletas pouco utilizados.

    A negociação acontece poucas semanas depois de Felipe Melo fazer críticas públicas a Zubeldía. Após a derrota para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, o ex-volante questionou a falta de oportunidades para jogadores da base.

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    — É esse mesmo treinador aí que não está deixando o profissional treinar com o profissional. É ele. Esse mesmo treinador que não deixa profissional treinar com profissional, mas quem vem de fora está tudo beleza, basta vir de fora — disse Felipe Melo na ocasião.

    O ex-jogador também ironizou a utilização dos jovens formados em Xerém.

    — Mas vai dar oportunidade para a base? Só se for com granada. Bota a granada, tira o pino e aí bota. Só assim para os moleques entrarem. Fora isso, a molecada que subiu não pode nem treinar no profissional — afirmou.

    Felipe Melo na final da Libertadores com o Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)
    Felipe Melo na final da Libertadores com o Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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