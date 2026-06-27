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Quem é o jornalista que cobriu 18 Copas e 'obrigou' Scaloni a fazer revelação sobre Messi

A 'lenda' do jornalismo argentino tem 91 anos e foi aplaudido pelos colegas na entrevista coletiva da seleção

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
27/06/2026 11:52
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Scaloni ao lado do jornalista Enrique Macaya Márquez, de 91 anos
Scaloni ao lado do jornalista Enrique Macaya Márquez, de 91 anos. (Foto: Reprodução/Instagram/@enriquemacayamarquez)

Foram necessárias duas perguntas durante a entrevista coletiva de Lionel Scaloni para "desmontar" o segredo do técnico da Argentina na escalação da equipe para o duelo contra a Jordânia, que acontece na noite deste sábado (27). O autor dos questionamentos é uma "lenda" do jornalismo argentino, Enrique Macaya Márquez, que tem 91 anos e está em sua 18ª cobertura consecutiva de Copa do Mundo.

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    O jornalista é reconhecido pela Fifa como o profissional que mais vezes cobriu o Mundial e foi o responsável por abrir a série de perguntas para o técnico da Argentina na tarde de sexta-feira, véspera do duelo contra a Jordânia, que encerra a fase de grupos da seleção na Copa. O questionamento fez Scaloni revelar que Messi iniciará a partida no banco de reservas, notícia que repercutiu o mundo.

    - Quero fazer duas perguntas que vão resumir toda a coletiva e meus colegas vão me matar. Mas quero que me responda! A primeira é: Messi joga? E a outra é: como vai montar a equipe? - questionou Márquez, que está na cobertura pela DSports, veículo argentino.

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    As perguntas arrancaram aplausos dos companheiros de imprensa na sala de coletiva do no AT&T Stadium, em Arlington, Estados Unidos. O jornalista foi elogiado por Lionel Scaloni, que agradeceu pela participação de Márquez na entrevista. Na sequência, fez a revelação sobre Messi ser reserva e disse que só responderia porque a pergunta havia sido feita por ele.

    - Antes de te responder, Enrique, é um prazer que me faça a pergunta, é um prazer te ver aqui. Obrigado por vir! Agora já estamos falando de 18 Copas. Incrível! É um prazer poder responder sua pergunta porque convivemos um montão de tempo. Quando eu jogava na Argentina, te via o tempo todo. E cada vez que você falava, era uma inspiração para a gente. E ainda é. Eu vou responder à pergunta só porque é você, senão eu ia me esquivar. Só respondo porque você merece! - disse Scaloni.

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    Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram momentos após a entrevista, em que o treinador vai até Enrique Macaya Márquez e abraça o jornalista. No seu perfil modesto no Instagram, que tem pouco menos de 40 mil seguidores, também compartilhou momentos com jogadores da seleção argentina, como o lateral Tagliafico, além de cortes de entrevista com Maradona.

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    Conheça a trajetória de Enrique Macaya Márquez

    O jornalista argentino nasceu em 20 de novembro de 1934 e fez sua estreia em Copas do Mundo na edição de 1958, aos 24 anos, e viu o Brasil conquistar seu primeiro título, com o surgimento de Pelé. Desde então, esteve na cobertura de todos os Mundiais, passando pelo tricampeonato da Seleção Brasileira, o primeiro troféu da Argentina, em 1978, sob comando de Mario Kempes.

    Oito anos depois, esteve novamente no Mundial do México, em 1986, e presenciou o segundo título com Diego Maradona no auge da seleção, assim como acompanhou a estreia, o desenvolvimento e a última participação de Lionel Messi em Copas. Em 2022, aos 88 anos, esteve no Catar para cobrir o tricampeonato.

    Enrique Macaya Márquez trabalhou em veículos como os canais de TV Canal 7, ATC, TyC Sports, quando atuou no programa Fútbol de Primera entre 1985 e 2009, além de jornais como o Noticias Gráficas, Convicción, Diário Clarín e La Nación, e as revistas Ten Points e El Campeón. Também já trabalhou com cobertura de Fórmula 1 e até boxe, quando cobriu defesas de título de Carlos Roque Monzón, maior boxeador da história da Argentina.

    Enrique Macaya Márquez durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026
    Enrique Macaya Márquez durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Reprodução/Instagram/@enriquemacayamarquez)

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