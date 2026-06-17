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Scaloni, técnico da Argentina, rasga elogios a Messi e faz comparação com Neymar

Treinador ainda afirmou que tem apreço pelo Brasil e torce pela Seleção quando a Argentina não está disputando

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
17/06/2026 10:24
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Lionel Messi, da Argentina, e Neymar Jr, do Brasil. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP / Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lionel Messi, da Argentina, e Neymar Jr, do Brasil. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP / Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Do banco de reservas, o técnico Lionel Scaloni viu seu camisa 10, Lionel Messi, marcar um hat-trick para garantir a vitória da Argentina por 3 a 0 em cima da Argélia, na noite de terça-eira (16), e não poupou elogios ao jogador ao fim da partida. O treinador destacou a importância do atacante para o seu time, mas também invocou o nome de Neymar durante fala na zona de entrevistas do Kansas City Stadium.

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    O técnico argentino falava sobre a capacidade que grandes jogadores têm de transformar partidas quando o cenário parece difícil, como aconteceu com a Argélia no começo da partida, e classificou o camisa 10 como um "As na manga" do seu elenco. Scaloni também afirmou que era o momento de desfrutar a presença do agora veterano Messi e traçou uma comparação com Neymar, da Seleção Brasileira.

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    - Quando você tem um jogador como esse [Messi], você sabe que tem um Às na manga. Eu acho que é o melhor jogador, pelo menos dos que eu vi. Acho que temos que desfrutar. Temos que desfrutar de jogadores como ele, Neymar... temos que aproveitar - disse Scaloni em entrevista à CazéTV.

    O treinador conversava com o ex-jogador da Seleção Brasileira e ex-companheiro de Scaloni no La Coruña, Djalminha. E apesar da rivalidade entre brasileiros e argentinos, o técnico revelou um apreço pelo Brasil e que torce para o país quando a disputa não envolve a Argentina.

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    - Eu aprecio muito o Brasil. O Djalma sabe. Quando estávamos no La Coruña era uma grande amizade. Sou um fã do Brasil, do jogo, da alegria. A verdade é que quando a Argentina não ganha, eu entro para a torcida do Brasil. Apesar de toda a rivalidade, acho que somos muito parecidos e amamos esse esporte maravilhoso - completou.

    Scaloni fala em 3 a 0 'mentiroso'

    Ainda em entrevista à CazéTV, o técnico definiu o placar como um "3 a 0 mentiroso". Apesar do placar elástico, o comandante ressaltou que a partida foi complicada e abordou as entradas de Julián Álvarez e Nico González como fatores chaves.

    - Foi um 3 a 0 mentiroso. Tanto Lautaro (Martínez), quanto Almada fizeram um trabalho muito forte e acabaram cansando. Com o frescos do Julián e Nico, eles não só roubaram (bolas), como também atacaram. Eles passaram a ter mais dificuldade, mas foi um jogo complicado - disse.

    Na segunda-feira (22), Scaloni volta a campo com a Argentina para encarar a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. A Albiceleste pode chegar aos seis pontos em busca de uma classificação ao mata-mata do torneio.

    lionel scaloni treinador técnico argentina
    Scaloni rasgou elogios a Messi e fez comapração com Neymar. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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