Bobadilla é absolvido após gesto obsceno em clássico entre Corinthians e São Paulo
Julgamento aconteceu nesta quinta-feira
Damián Bobadilla foi absolvido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após fazer gesto obsceno em comemoração durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, que aconteceu no último domingo.
O jogador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo, no caso, trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Isso engloba provocações e gestos que podem ser considerados desrespeitosos. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (14), mas foi compreendido que não existiram elementos que provassem, de fato, que o gesto foi obsceno. Bobadilla poderia pegar até seis jogos de gancho.
Bobadilla fez gesto obsceno?
O primeiro tempo entre Corinthians e São Paulo foi marcado por uma série de confusões após o gol de Luciano, aos 40 minutos.
Depois de falha de Raniele e vacilo defensivo de Hugo, Bobadilla ajeitou boa bola para Luciano, que finalizou para o fundo da rede. A comemoração do camisa 10 tricolor, porém, gerou revolta e aumentou a tensão no clássico.
Em frente ao setor onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians, Luciano imitou a tradicional comemoração de Luis Fabiano usando a bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A torcida corintiana reagiu, protestou e arremessou um cigarro eletrônico, conhecido como vape, além de um isqueiro, que atingiu a cabeça de Calleri.
Alguns jogadores relataram à arbitragem que Bobadilla, meia do São Paulo, teria feito um gesto obsceno durante a comemoração.
Uma situação semelhante já havia gerado repercussão no Corinthians nesta temporada, envolvendo nomes como Allan. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo e poderia resultar em expulsão, mas Anderson Daronco optou por não punir o jogador. Com todos os episódios, a partida ficou paralisada por 12 minutos.
