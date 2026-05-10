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Luciano, 'vape' e possível gesto obsceno causam confusão em Corinthians e São Paulo

Polêmica aconteceu após gol de Luciano

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 10/05/2026
19:36
Atualizado há 2 minutos
Luciano derrubou bandeirinha do Corinthians (Foto: Reprodução/ Amazon Prime)
imagem cameraLuciano derrubou bandeirinha do Corinthians (Foto: Reprodução/ Amazon Prime)
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O primeiro tempo entre Corinthians e São Paulo foi marcado por uma série de confusões após o gol de Luciano, aos 40 minutos.

Depois de falha de Raniele e vacilo defensivo de Hugo, Bobadilla ajeitou boa bola para Luciano, que finalizou para o fundo da rede. A comemoração do camisa 10 tricolor, porém, gerou revolta e aumentou a tensão no clássico.

Em frente ao setor onde ficam as torcidas organizadas do Corinthians, Luciano imitou a tradicional comemoração de Luis Fabiano usando a bandeirinha de escanteio do time alvinegro. A torcida corintiana reagiu, protestou e arremessou um cigarro eletrônico, conhecido como vape, além de um isqueiro, que atingiu a cabeça de Calleri.

Os jogadores do Corinthians também se incomodaram com a atitude e partiram para cima dos atletas do São Paulo. A confusão generalizada resultou em cartões amarelos para Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Calleri e Sabino.

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Luciano comemoração
(Foto: Reprodução/ Amazon Prime)

Veja vídeo da confusão

Bobadilla fez gesto obsceno?

Paralelamente, outra polêmica foi registrada. Alguns jogadores relataram à arbitragem que Bobadilla, meia do São Paulo, teria feito um gesto obsceno durante a comemoração.

Uma situação semelhante já havia gerado repercussão no Corinthians nesta temporada, envolvendo nomes como Allan. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo e poderia resultar em expulsão, mas Anderson Daronco optou por não punir o jogador. Com todos os episódios, a partida ficou paralisada por 12 minutos.

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