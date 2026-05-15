Estrela do Real Madrid participará de programa do Sportv durante a Copa do Mundo

O Sportv anunciou nesta sexta-feira a contratação de Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, para realizar participações especiais durante programa da emissora na Copa do Mundo. O jogador, que estaria entre os convocados de Carlo Ancelotti para o torneio, sofreu uma lesão ligamentar no joelho e acabou ficando de fora do final da temporada europeia e, consequentemente, do Mundial.

continua após a publicidade

➡️Brasileiros reagem à renovação de contrato com Carlo Ancelotti

O jogador fará participações especiais no 'Seleção Copa' junto com os comentaristas Felipe Melo e Paulo Nunes, de forma fixa; além de Luiz Felipe Scolari, Renato Augusto, D'Alessandro e Bruno Formiga. O programa terá apresentação de Andre Rizek e será ancorado diretamente de Nova York, nos Estados Unidos.

Rodrygo sofreu lesão ligamentar no joelho (Foto: Ian Kington/AFP)

Quem deve substituir Rodrygo na Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Com a grave lesão sofrida por Rodrygo, Carlo Ancelotti deve pensar em um substituto para o camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jogador do Real Madrid foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará afastado dos gramados por muitos meses.

continua após a publicidade

O Lance! analisa os nomes que devem substituir Rodrygo na Copa do Mundo e representar a camisa da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. A lista leva em conta atletas que foram convocados por Ancelotti em ocasiões anteriores ou que já estiveram na pré-lista do comandante.

Favoritos para assumir lugar de Rodrygo na Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Neymar - Camisa 10 da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022, Neymar é um dos nomes mais discutidos para substituir Rodrygo com a Amarelinha. O jogador é visto como a peça mais "diferente" em termos de qualidade técnica, impõe respeito por conta do que já fez nos gramados da Europa, tem experiência na competição e apelo popular.

continua após a publicidade

➡️Enquete Lance!: Quem deve ser o lateral-direito titular do Brasil na Copa? Clique e vote

Livre de lesão, Neymar talvez seja o atleta com a maior capacidade de definir e decidir jogos sozinho com a camisa da Seleção Brasileira, como demonstrou no Mundial de 2022, em que marcou gols nos dois jogos do mata-mata apesar da precoce eliminação nas quartas de final para a Croácia.. Além disso, o meia-atacante é o jogador que mais vezes balançou as redes com a Amarelinha (79 gols).

Aos 34 anos, o atleta do Santos vive a expectativa de disputar sua última Copa do Mundo e voltar a vestir a Amarelinha pela primeira vez desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por um longo período.

Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

Endrick - Pouco utilizado por Ancelotti no período em que foi treinado pelo italiano no Real Madrid, Endrick encontrou sua melhor fase na Europa no Lyon. Na equipe merengue, o atacante atuou em 37 partidas, mas apenas oito como titular e tendo participado de pouco mais de 800 minutos em 2024/2025.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Um dos pontos que joga a seu favor é a questão da versatilidade, uma vez que pode atuar como um centroavante, mas também pelo lado direito do campo, como vem mostrando no Lyon. É um nome que também possui apelo popular por conta do que fez com a camisa do Palmeiras, mas também por ter surgido como uma das grandes joias produzidas no país nos últimos anos.

Endrick durante Lyon x Lens, pela Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Rayan - A joia formada no Vasco chegou chegando no Bournemouth, da Inglaterra. Em seus três primeiros jogos com a camisa do clube do sul da Inglaterra, o jovem de 19 anos marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Com poucos dias, Rayan se tornou titular rapidamente, tendo iniciado os últimos cinco jogos sob comando de Iraola.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Além da fase atual no Bournemouth, Rayan também foi o grande destaque do Vasco na última temporada e um dos principais personagens por levar o Cruz-Maltino à final da Copa do Brasil. Em 2025, o camisa 37 marcou 20 gols, inclusive na semifinal da segunda competição mais importante do país no clássico contra o Fluminense.

Rayan com a Seleção Brasileira pela primeira vez (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável



