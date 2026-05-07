Bastidor do judô brasileiro é revelado em série exclusiva do SporTV; confira

Para esta sexta-feira (8), o SporTV prepara uma exibição especial para às 11h30 (de Brasília): o segundo episódio da série autoral 'Ippon – Os Bastidores do Judô', logo após a transmissão do primeiro dia das finais da etapa do Cazaquistão do Gram Slam de judô.

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O Grand Slam de Judô do Cazaquistão 2026 ocorrerá de 8 a 10 de maio (sexta a domingo) em Astana, com as finais sendo realizadas no período da tarde (horário local) nesses dias. A transmissão das lutas, incluindo as finais, será feita pelo canal Combate a partir das 9h (horário de Brasília).

O evento é um dos últimos grandes torneios antes do Mundial de Judô, reunindo a elite mundial no Cazaquistão.

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Rafaela Silva e Daniel Cargnin com as medalhas de bronze do Grand Slam de judô de Abu Dhabi — Foto: Maicon Maia/CBJ

Evidências e bastidores do Judô Brasileiro

Neste novo capítulo, a série, que conta com uma coprodução com a 'Imaginar', deixa de vivenciar o Japão e conta com o próximo desembarque na França, uma das maiores potências da história do esporte. O objetivo é simples, acompanhar de perto a participação da Seleção Brasileira durante o tradicional Grand Slam de Paris.

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O episódio conta com treinos, deslocamentos e decisões dentro e fora do tatame. O episódio também mostra como a equipe lida com a pressão por resultados, lesões e a disputa por espaço, evidenciando a construção de uma identidade coletiva em um esporte essencialmente individual. A série apresenta tudo isso com tendo como fundo, o placo olímpico da capital francesa, Paris.

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O episódio mostra ainda os bastidores da trajetória da judoca Rafaela Silva até a conquista da medalha de ouro na categoria até 63 kg. O canal Combate, que também exibe todas as emoções das disputas da etapa do Cazaquistão, exibe o segundo episódio da série neste domingo, dia 10, a partir das 11h30, após o último dia de finais da competição.