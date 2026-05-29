Head dos canais Globo explica diferenças entre projetos da GE TV e Sportv
Gabriel Volfzon destacou estratégias para diferentes perfis de audiência
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A Globo prepara uma estratégia multiplataforma para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e pretende ampliar o alcance do torneio com transmissões distribuídas entre TV aberta, Sportv, GE TV, Globoplay e Fast TV. O plano foi detalhado por Gabriel Volfzon, Head dos Canais de Entretenimento e Notícias da Globo, durante o painel "Impacto do Ao Vivo na Audiência e nos Negócios", realizado no Rio2C.
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Durante a palestra, Volfzon destacou como a empresa vem adaptando a linguagem e os formatos de transmissão para diferentes perfis de público, em um cenário marcado pela fragmentação da audiência e pela multiplicidade de plataformas.
— O Sportv tem um alcance gigantesco, fala com todo mundo, inclusive milhões e milhões de jovens. A principal característica do Sportv é se aprofundar muito nos assuntos, ter um jornalismo esportivo muito forte. Acho que a GE TV tem um caráter mais de entretenimento em torno do esporte, mais diversão, humor e um outro tipo de linguagem específica para o tipo de consumidor que quer ver aquilo. No final do dia, é o mesmo fato, mas sendo distribuído de formas distintas em cada canal, para diferentes públicos — afirmou.
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A Globo exibirá 55 partidas da Copa do Mundo de 2026 divididas entre TV aberta, Sportv e GE TV. O torneio começa no dia 11 de junho, com México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia em 13 de junho, diante de Marrocos.
Uma das principais novidades anunciadas pela empresa é a transmissão gratuita de 32 partidas pela GE TV no Globoplay e em TVs conectadas via Fast TV. A estratégia prevê a exibição de um jogo por dia ao longo da competição, ampliando o acesso do público ao torneio em plataformas digitais.
As partidas da GE TV, no entanto, não estarão disponíveis no YouTube. Isso porque os direitos exclusivos de transmissão dos 104 jogos da Copa na plataforma pertencem à CazéTV, que exibirá todas as partidas do Mundial da Fifa.
Além da operação tradicional de transmissão, a Globo também prepara uma cobertura robusta nos países-sede da competição, com equipes espalhadas pelas cidades da Copa e ações em parceria com a Play9. O projeto inclui a participação de influenciadores digitais para ampliar o engajamento e dialogar com novas gerações de torcedores.
A discussão no Rio2C destacou como empresas de mídia vêm apostando em uma atuação integrada entre televisão, streaming, redes sociais e plataformas conectadas para manter relevância e ampliar alcance em um ecossistema cada vez mais competitivo.
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