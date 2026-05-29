A Globo prepara uma estratégia multiplataforma para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e pretende ampliar o alcance do torneio com transmissões distribuídas entre TV aberta, Sportv, GE TV, Globoplay e Fast TV. O plano foi detalhado por Gabriel Volfzon, Head dos Canais de Entretenimento e Notícias da Globo, durante o painel "Impacto do Ao Vivo na Audiência e nos Negócios", realizado no Rio2C.

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Durante a palestra, Volfzon destacou como a empresa vem adaptando a linguagem e os formatos de transmissão para diferentes perfis de público, em um cenário marcado pela fragmentação da audiência e pela multiplicidade de plataformas.

— O Sportv tem um alcance gigantesco, fala com todo mundo, inclusive milhões e milhões de jovens. A principal característica do Sportv é se aprofundar muito nos assuntos, ter um jornalismo esportivo muito forte. Acho que a GE TV tem um caráter mais de entretenimento em torno do esporte, mais diversão, humor e um outro tipo de linguagem específica para o tipo de consumidor que quer ver aquilo. No final do dia, é o mesmo fato, mas sendo distribuído de formas distintas em cada canal, para diferentes públicos — afirmou.

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A Globo exibirá 55 partidas da Copa do Mundo de 2026 divididas entre TV aberta, Sportv e GE TV. O torneio começa no dia 11 de junho, com México x África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia em 13 de junho, diante de Marrocos.

Uma das principais novidades anunciadas pela empresa é a transmissão gratuita de 32 partidas pela GE TV no Globoplay e em TVs conectadas via Fast TV. A estratégia prevê a exibição de um jogo por dia ao longo da competição, ampliando o acesso do público ao torneio em plataformas digitais.

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As partidas da GE TV, no entanto, não estarão disponíveis no YouTube. Isso porque os direitos exclusivos de transmissão dos 104 jogos da Copa na plataforma pertencem à CazéTV, que exibirá todas as partidas do Mundial da Fifa.

Além da operação tradicional de transmissão, a Globo também prepara uma cobertura robusta nos países-sede da competição, com equipes espalhadas pelas cidades da Copa e ações em parceria com a Play9. O projeto inclui a participação de influenciadores digitais para ampliar o engajamento e dialogar com novas gerações de torcedores.

A discussão no Rio2C destacou como empresas de mídia vêm apostando em uma atuação integrada entre televisão, streaming, redes sociais e plataformas conectadas para manter relevância e ampliar alcance em um ecossistema cada vez mais competitivo.