Djalminha responde se Neymar deve ir a Copa do Mundo e aponta favoritos ao título

O ex-jogador Djalminha respondeu se levaria o atacante Neymar, do Santos, para a Copa do Mundo de 2026. Às vésperas do Mundial, o camisa 10 ficou de fora da última convocação do treinador Carlo Ancelotti para os amistosos preparatórios contra a França e Croácia.

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Ao Lance!, o atual comentarista da Cazé TV foi sincero ao dizer que Neymar precisa reencontrar a melhor forma física para estar na lista final da Copa do Mundo. Além disso, Djalminha ainda colocou três seleções à frente do Brasil no quesito favoritismo para o Mundial.

— Sem dúvida vou torcer muito. A gente fica com essa preocupação, de tantos anos sem ganhar uma Copa do Mundo. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Tem seleções que vivem um melhor momento, como França, Argentina e a Espanha. Essas três são as principais rivais do Brasil — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Se o Neymar chegar bem na última convocação levaria. Acho que é o que o Ancelotti deve fazer. Mas se ele não tiver em condições físicas fica difícil — concluiu.

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Seleção Brasileira

Após a derrota para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (26), a Seleção Brasileira irá enfrentar a Croácia, nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos.

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Nessa segunda-feira, véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas como de hábito fechou a atividade e não deu indicativo do time que irá a campo. É certo, porém, que ele terá mudanças em relação à equipe que alinhou contra a França, na semana passada.

Entre as alterações, Luiz Henrique deve ganhar a vaga de Raphinha no ataque, e Danilo pode começar na lateral direita. Ele disputa vaga com Ibañez. As mudanças são necessárias porque o atacante do Barcelona e o lateral da Roma foram cortados por causa de lesões.

Na zaga, o capitão Marquinhos retorna contra a Croácia e compõe a defesa do Brasil com Léo Pereira. Assim, Bremer deve voltar ao banco.

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