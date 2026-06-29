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Defesa de Suzuki em chute de Vini Jr choca torcedores: 'Monstro'

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 15:51
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Goleiro Suzuki em Brasil x Japão pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Goleiro Suzuki em Brasil x Japão pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O goleiro Zion Suzuki foi protagonista do início do segundo tempo do confronto entre Brasil e Japão, desta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em uma tarde inspirada, o arqueiro conseguiu parar o ataque brasileiro em diversas oportunidades.

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    • ➡️ Torcedores reclamam de ausência de cartão vermelho em Brasil x Japão: 'Inacreditável'

    Uma delas aconteceu em uma finalização de Vini Jr. O lance aconteceu aos 12 minutos, quando o camisa 7 puxou um contra-ataque que poderia entrar para a história das Copas do Mundo. Após passar por um defensor, em velocidade, o atacante arrancou para fintar mais dois marcadores e finalizar.

    ➡️ Atuação de Lucas Paquetá gera revolta em Brasil x Japão: 'Perdido'

    A jogada poderia ter tido um desfecho belíssimo, com um gol antológico. Mas Zion Suzuki conseguiu desviar o arremate. O toque foi crucial para a bola acertar a trave e não balançar as redes. Nas redes sociais, torcedores brasileiros repercutiram o lance. Veja abaixo:

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