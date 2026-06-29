Defesa de Suzuki em chute de Vini Jr choca torcedores: 'Monstro' Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

O goleiro Zion Suzuki foi protagonista do início do segundo tempo do confronto entre Brasil e Japão, desta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em uma tarde inspirada, o arqueiro conseguiu parar o ataque brasileiro em diversas oportunidades.

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Uma delas aconteceu em uma finalização de Vini Jr. O lance aconteceu aos 12 minutos, quando o camisa 7 puxou um contra-ataque que poderia entrar para a história das Copas do Mundo. Após passar por um defensor, em velocidade, o atacante arrancou para fintar mais dois marcadores e finalizar.

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A jogada poderia ter tido um desfecho belíssimo, com um gol antológico. Mas Zion Suzuki conseguiu desviar o arremate. O toque foi crucial para a bola acertar a trave e não balançar as redes. Nas redes sociais, torcedores brasileiros repercutiram o lance. Veja abaixo:

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Reação do goleiro japonês Zion Suzuki no lance de Vini Jr que a bola acertou a trave pic.twitter.com/iG1ic8qx5g — HTE Sports (@HTE__Sports) June 29, 2026

esse suzuki é monstro — marcelo lanches 🇵🇸 (@pseudemonio) June 29, 2026

esse suzuki é um monstro tem necessidade de ser TÃO bom assim? — bru⁷ VAI VER O BTS ⊙⊝⊜ (@seokjingalaxies) June 29, 2026

o suzuki não vai deixar o vini jr se criar hoje mds — júlia (@folksitons) June 29, 2026

A reação do goleiro Suzuki na defesaça dele após chute de Vini Jr.



Fantástico 🤯



Esse cara sai da Copa direto pra um gigante europeu. Fácil. pic.twitter.com/IfOfCwT6Ga — Radio Culer 📻 (@RadioCuler) June 29, 2026

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