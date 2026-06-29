Ronaldinho é sincero sobre Brasil x Japão: 'Espero que empate na garra' Duelo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

Brasil e Japão se enfrentam às 14h (Brasília), na tarde desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Antes da bola rolar, na Globo, Ronaldinho Gaúcho falou sobre o momento de Vini Jr na Seleção Brasileira e projetou a partida de logo mais.

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- O Brasil vem crescendo, né? Espero que o Brasil faça um grande jogo com o Japão. Espero que empate na garra, na vontade, porque na técnica a gente é bem superior e vai conseguir uma boa vitória - começou Ronaldinho sobre Brasil x Japão.

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- Deus vem abençoando ele na hora certa. Tem tudo e já vem fazendo grandes coisas. Acho que ele vai crescer ainda, muito mais e vai nos ajudar a chegar ao hexa - concluiu sobre Vini Jr.

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Vestiário de Brasil x Japão, segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Escalação do Brasil contra o Japão

Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.

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A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.