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Atitude de Matheus Cunha provocando japonês viraliza: 'Foi aloprar'

Jogador provocou no fim da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:26
Atualizado há 1 minutos
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Matheus Cunha comemorando vitória da Seleção Brasileira em cima do Japão na Copa do Mundo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Matheus Cunha comemorando vitória da Seleção Brasileira em cima do Japão na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

Assim que o árbitro italiano Maurizio Mariani encerrou a partida entre o Brasil e Japão, com a vitória da Seleção Brasileira, por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo, Matheus Cunha chamou atenção da torcida brasileira. Afinal, o camisa 9 não deixou sem resposta os japoneses que estavam no banco de reservas. Ao apontar a mão com os cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira, Matheus Cunha não perdeu a chance de provocar os rivais.

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    Antes da partida, alguns jogadores do Japão falaram que o o Brasil de "antigamente era forte". A entrevista de Kento Shiogai repercutiu nos bastidores da Seleção Brasileira e teria motivado a reação do camisa 9 brasileiro. Na imagem é possível notar que Matheus Cunha faz o número 5 com a mão simbolizando os cinco títulos mundiais do Brasil.

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    Matheus Cunha provoca os jogadores do Japão no fim da partida, e faz gestos com o número cinco em alusão ao penta do Brasil
    Matheus Cunha provocando os jogadores do Japão no fim da partida (Foto: Reprodução)

    Nas redes sociais, torcedores brasileiros gostaram da atitude do atacante, do Manchester United, da Inglaterra, e reafirmaram que a Seleção precisa mais desse tipo de reação.

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    Veja a repercussão:

    Relembre fala de japonês

    Em entrevista, o jogador, que é reserva da Seleção Japonesa, disse que o Brasil, adversário do Japão, não é mais o mesmo de antes.

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    - O Brasil já foi uma potência, mas e agora? Eu acho que apenas a França e a Argentina são fortes. Eu não tenho escutado muito sobre o Brasil hoje em dia - disse Kento Shiogai.

    Como foi a partida?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogara no erro do Brasil.

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    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol de empate com o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo
    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas fez gol o gol de empate com o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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