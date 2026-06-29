Torcedores reclamam de ausência de cartão vermelho em Brasil x Japão: 'Inacreditável' Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

O primeiro tempo de Brasil x Japão, desta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda rodada da Copa do Mundo, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Torcedores brasileiros reclamaram de um possível cartão vermelho.

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O lance polêmico aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o volante Sano fez uma falta com a sola da chuteira no tornozelo do atacante Vini Jr. Em campo, o árbitro Maurizio Mariani marcou a infração, mas a punição foi de um cartão amarelo.

Nas redes sociais, torcedores brasileiros reclamaram da ausência de um cartão vermelho como punição. Veja a repercussão abaixo:

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Essa Copa do Mundo a exigência tá muito alta se marcar ou dar cartão vermelho.



Mas contra o gol do Vini naquele dia isso aí não foi colocado em conta. https://t.co/AhtQk3amG4 — Sincerão (@oficialsincerao) June 29, 2026

Não era lance pra cartão vermelho? pic.twitter.com/smsDjdH2nw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 29, 2026

No Brasil isso aqui seria muito vermelho. pic.twitter.com/QA5oE7Ok25 — Se Liga Fiel  (@SeLigaFiel) June 29, 2026

ISSO AQUI É VERMELHO! pic.twitter.com/jieB48dzf6 — Gustavo Terini (@gustavoterini) June 29, 2026

Inacreditável que não deram cartão vermelho pra esse lance que juiz filha da puta #BRAxJAP pic.twitter.com/QAgCb6o13s — Jader 🇧🇷 (@jadertuita) June 29, 2026

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