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Torcedores reclamam de ausência de cartão vermelho em Brasil x Japão: 'Inacreditável'

Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 14:51
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Brasil x Japão em confronto da segunda fase da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Brasil x Japão em confronto da segunda fase da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

O primeiro tempo de Brasil x Japão, desta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda rodada da Copa do Mundo, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Torcedores brasileiros reclamaram de um possível cartão vermelho.

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    O lance polêmico aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o volante Sano fez uma falta com a sola da chuteira no tornozelo do atacante Vini Jr. Em campo, o árbitro Maurizio Mariani marcou a infração, mas a punição foi de um cartão amarelo.

    Nas redes sociais, torcedores brasileiros reclamaram da ausência de um cartão vermelho como punição. Veja a repercussão abaixo:

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