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Alisson divide opiniões em Brasil x Japão: 'Burro ao extremo'

Atual goleiro do Liverpool foi criticado nas redes sociais

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/06/2026 15:24
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Alisson, goleiro do Liverpool, dividiu opiniões após o gol sofrido no primeiro tempo. Alisson acumula algumas críticas desde o início do torneio. O titular da Seleção Brasileira está defendendo a Amarelinha pela terceira Copa do Mundo em toda sua carreira, sendo convocado em 2018 e 2022, quando o comandante no torneio mundial era o Tite.

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    Alisson sofreu o gol aos 29 minutos da primeira etapa, em uma jogada errada de Danilo, e uma falha na marcação de Casemiro e Gabriel Magalhães. O autor do gol foi Kaishu Sano, que finalizou de fora da área.

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    Além de Alisson, o volante Casemiro vem sendo duramente criticado durante a partida diante do Japão. Seu desempenho está desagradando completamente os internautas durante todo o torneio mundial. o Volante recentemente foi anunciado pelo Inter Miami, atual clube do astro argentino Lionel Messi.

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    Possível adversário do Brasil na próxima fase

    Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.

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