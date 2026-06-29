Alisson divide opiniões em Brasil x Japão: 'Burro ao extremo' Atual goleiro do Liverpool foi criticado nas redes sociais

O Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Alisson, goleiro do Liverpool, dividiu opiniões após o gol sofrido no primeiro tempo. Alisson acumula algumas críticas desde o início do torneio. O titular da Seleção Brasileira está defendendo a Amarelinha pela terceira Copa do Mundo em toda sua carreira, sendo convocado em 2018 e 2022, quando o comandante no torneio mundial era o Tite.

continua após a publicidade

➡️Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'

Alisson sofreu o gol aos 29 minutos da primeira etapa, em uma jogada errada de Danilo, e uma falha na marcação de Casemiro e Gabriel Magalhães. O autor do gol foi Kaishu Sano, que finalizou de fora da área.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Culpa do Alisson não viu, foi do nosso atleta Danilo errando passe, e o Magalhães não foi para cima — viczinᶜʳᶠ (@Viczinnrodri) June 29, 2026

Alisson gastou todas as habilidades de pegar gol dos adversários no Jogo contra a Escócia pelo visto.pic.twitter.com/g3TJmpZdIP#BRAxJAP — 𝐐𝐔𝐘𝐍𝐂𝐈៹ (@quyncimood) June 29, 2026

Impossível salvar um time com Casemiro, Danilo e Paquetá. O Alisson não teve culpa nenhuma. Tem que ser burro ao extremo pra responsabilizar ele pelo gol. — Mike 🇾🇪 (@mikespfctt) June 29, 2026

agora vão tentar massacrar o Alisson por um erro que não é dele pic.twitter.com/duavLw9jmj — weli 🦊 (@weelicosta) June 29, 2026

Bola dificil, mas goleiro de Copa precisa buscar... — Jones Robin ˢᵉᵖ🐽🇮🇹 (@JonesRobin84) June 29, 2026

➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?

Além de Alisson, o volante Casemiro vem sendo duramente criticado durante a partida diante do Japão. Seu desempenho está desagradando completamente os internautas durante todo o torneio mundial. o Volante recentemente foi anunciado pelo Inter Miami, atual clube do astro argentino Lionel Messi.

continua após a publicidade

Possível adversário do Brasil na próxima fase

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

continua após a publicidade