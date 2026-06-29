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Web recupera fala de jogador japonês antes de Brasil x Japão: 'E agora?'

Seleção saiu atrás, mas virou no segundo tempo e avançou na Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:27
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Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão
Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2974207

Em jogo emocionante, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (29), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Depois do duelo, internautas recuperaram uma declaração de Kento Shiogai nas redes sociais.

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    • Em entrevista, o jogador, que é reserva da Seleção Japonesa, disse que o Brasil, adversário do Japão, não é mais o mesmo de antes.

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    - O Brasil já foi uma potência, mas e agora? Eu acho que apenas a França e a Argentina são fortes. Eu não tenho escutado muito sobre o Brasil hoje em dia - disse Kento Shiogai antes de Brasil x Japão.

    Depois da partida, torcedores brasileiros relembraram a aspa do japonês e deram aquela provocada no jogador. Veja os comentários abaixo:

    Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul
    Gabriel Martinelli comemora gol do Brasil marcado contra o Japão (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Veja reação dos brasileiros

    Como foi o jogo entre Brasil e Japão

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção do Japão era clara: jogar no erro do Brasil.

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    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo de Brasil x Japão. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli em Brasil x Japão.

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