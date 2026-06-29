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Atuação de Lucas Paquetá gera revolta em Brasil x Japão: 'Perdido'

Seleção brasileira está perdendo por 1 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 15:03
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na derrota parcial do Brasil por 1 a 0 para o Japão, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, pela segunda fase da Copa do Mundo, a atuação de Lucas Paquetá, do Flamengo chamou atenção dos torcedores.

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    Durante a partida, o jogador protagonizou erros individuais, passes errados e levou até mesmo uma bolada na área que internautas apontaram como decisivo para a partida que o meia está fazendo. Além de aparentar ter sentido a coxa nos minutos iniciais do jogo, no entanto, continuou. Já no fim do primeiro tempo, o jogador sinalizou para o banco - e foi substituído na segunda etapa por Endrick.

    Veja a repercussão:

    O jogo desta segunda-feira em Houston abre a fase de playoffs para o Brasil, que precisa vencer o Japão para seguir na Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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    Lucas Paquetá em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Lucas Paquetá em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que jogam na terça-feira (30), em Dallas. O jogo pelas oitavas de final será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no próximo domingo (5 de julho).

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