Atuação de Lucas Paquetá gera revolta em Brasil x Japão: 'Perdido' Seleção brasileira está perdendo por 1 a 0

Na derrota parcial do Brasil por 1 a 0 para o Japão, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, pela segunda fase da Copa do Mundo, a atuação de Lucas Paquetá, do Flamengo chamou atenção dos torcedores.

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Durante a partida, o jogador protagonizou erros individuais, passes errados e levou até mesmo uma bolada na área que internautas apontaram como decisivo para a partida que o meia está fazendo. Além de aparentar ter sentido a coxa nos minutos iniciais do jogo, no entanto, continuou. Já no fim do primeiro tempo, o jogador sinalizou para o banco - e foi substituído na segunda etapa por Endrick.

Veja a repercussão:

Paquetá muito mal no jogo — Gengar (@HamperGallejano) June 29, 2026

Desde o primeiro jogo, Casemiro e Paquetá demonstravam que não era pra estarem na Copa. Ancelotti continua com eles no quarto jogo da Copa é inacreditável — Patrick Franz (@_Franz_92) June 29, 2026

Tô com um ranço do Casemiro e do Danilo agora, que partida horrorosa deles. Ainda tiveram participação direta no gol do Japão. Paquetá tbm parece perdidaço em campo. — Vini (@afcleclerc) June 29, 2026

Se não voltar com Endrick e Danilo Santos no lugar de Paquetá e Casemiro, pode esquecer. — felipe (@flpalt) June 29, 2026

Paquetá titular da seleção é das coisas mais injustificáveis do planeta — _MarcusMV7 (@_MarcusMV7) June 29, 2026

Outra coisa inacreditável é essa titularidade indiscutível do Paquetá.



O maluco é uma máquina de erros — Pitaco Tricolor (@pitaco_tricolor) June 29, 2026

O jogo desta segunda-feira em Houston abre a fase de playoffs para o Brasil, que precisa vencer o Japão para seguir na Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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Lucas Paquetá em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que jogam na terça-feira (30), em Dallas. O jogo pelas oitavas de final será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no próximo domingo (5 de julho).

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