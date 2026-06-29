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Jogador do Flamengo é criticado em Brasil x Japão: 'Todo mudo sabia'

Duelo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 14:47
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Brasil x Japão na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Brasil x Japão na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Brasil e Japão estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Até aqui, os japoneses vão vencendo por 1 a 0, e Danilo foi muito criticado por torcedores nas redes sociais.

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    • O lateral-direito do Flamengo tentou sair jogando, no primeiro tempo, mas acabou errando o passe. Sano interceptou, conduziu em velocidade e bateu rasteiro para vencer Alisson e abrir o placar em Brasil x Japão.

    Nas redes sociais, Danilo foi muito criticado pelo erro. Casemiro foi outro que recebeu críticas dos torcedores pelo gol sofrido. Veja os comentários abaixo:

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    Danilo foi criticado por erro em Brasil x Japão
    Danilo foi criticado por erro em Brasil x Japão (Foto: Divulgação/CBF)

    Veja os comentários dos torcedores

    Escalação do Brasil contra o Japão

    Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    ➡️Ancelotti prevê jogo difícil contra o Japão: 'É como uma final'

    Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.

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    A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

    A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.

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