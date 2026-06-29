Jogador do Flamengo é criticado em Brasil x Japão: 'Todo mudo sabia'
Duelo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo
Brasil e Japão estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Até aqui, os japoneses vão vencendo por 1 a 0, e Danilo foi muito criticado por torcedores nas redes sociais.
O lateral-direito do Flamengo tentou sair jogando, no primeiro tempo, mas acabou errando o passe. Sano interceptou, conduziu em velocidade e bateu rasteiro para vencer Alisson e abrir o placar em Brasil x Japão.
Nas redes sociais, Danilo foi muito criticado pelo erro. Casemiro foi outro que recebeu críticas dos torcedores pelo gol sofrido. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários dos torcedores
Danilo e Casemiro entregando a paçoca— MatZiN (@Maathlinu) June 29, 2026
Culpa? Exclusivamente do Danilo!— JR LOPES (@JRLOPES_FLA2026) June 29, 2026
Assim como em 1982, qdo Cerezo fez a mesma jogada, o Brasil hoje cometeu o mesmo erro.
Pior que dessa vez vão ter razão de falar que o Brasil foi eliminado por culpa de jogador do Flamengo— Diorgs TETRA e ÊNEA (@SilvaDiorgs) June 29, 2026
Passe ridículo e medonho do Danilo
Uma pena que o futebol às vezes puna quem merece ser punido mesmo. Todo mundo sabia que Danilo e Casemiro eram os elos fracos desse time, coincidência ou não, são as duas peças centrais no gol que toma do Japão. Futebol é fácil de prever as vezes.— Busby Babes Brasil (@BusbyBabesBr) June 29, 2026
Escalação do Brasil contra o Japão
Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.
➡️Ancelotti prevê jogo difícil contra o Japão: 'É como uma final'
Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.
A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.
A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.