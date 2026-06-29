Jogador do Flamengo é criticado em Brasil x Japão: 'Todo mudo sabia' Duelo é válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo

Brasil e Japão estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (29), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Até aqui, os japoneses vão vencendo por 1 a 0, e Danilo foi muito criticado por torcedores nas redes sociais.

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O lateral-direito do Flamengo tentou sair jogando, no primeiro tempo, mas acabou errando o passe. Sano interceptou, conduziu em velocidade e bateu rasteiro para vencer Alisson e abrir o placar em Brasil x Japão.

Nas redes sociais, Danilo foi muito criticado pelo erro. Casemiro foi outro que recebeu críticas dos torcedores pelo gol sofrido. Veja os comentários abaixo:

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Danilo foi criticado por erro em Brasil x Japão (Foto: Divulgação/CBF)

Veja os comentários dos torcedores

Danilo e Casemiro entregando a paçoca — MatZiN (@Maathlinu) June 29, 2026

Culpa? Exclusivamente do Danilo!



Assim como em 1982, qdo Cerezo fez a mesma jogada, o Brasil hoje cometeu o mesmo erro. — JR LOPES (@JRLOPES_FLA2026) June 29, 2026

Pior que dessa vez vão ter razão de falar que o Brasil foi eliminado por culpa de jogador do Flamengo



Passe ridículo e medonho do Danilo — Diorgs TETRA e ÊNEA (@SilvaDiorgs) June 29, 2026

Uma pena que o futebol às vezes puna quem merece ser punido mesmo. Todo mundo sabia que Danilo e Casemiro eram os elos fracos desse time, coincidência ou não, são as duas peças centrais no gol que toma do Japão. Futebol é fácil de prever as vezes. — Busby Babes Brasil (@BusbyBabesBr) June 29, 2026

Escalação do Brasil contra o Japão

Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

➡️Ancelotti prevê jogo difícil contra o Japão: 'É como uma final'

Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.

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A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.