logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil x Japão: confira as estatísticas da seleção japonesa na Copa do Mundo

Com dois gols, Ayase Ueda é o artilheiro da equipe

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Japão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
Jogadores do Japão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Em sua oitava participação na Copa do Mundo, o Japão garantiu vaga no mata-mata após conquistar a segunda posição do Grupo F, atrás apenas da Holanda. Na primeira fase do torneio, os asiáticos mostraram consistência: seguraram empate com os líderes holandeses, golearam a Tunísia e garantiram a classificação com igualdade no placar diante da Suécia. O grande objetivo dos japoneses é superar a barreira histórica das oitavas de final, mas, para iniciar essa caminhada, a equipe precisa passar pelo Brasil nesta nova etapa eliminatória (16 avos).

continua após a publicidade
  • Ex-técnico da Coreia do Sul com jogadores em campo na Copa do Mundo 2026

    Técnico da Coreia do Sul pede demissão após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas
  • Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo

    Chaveamento do Brasil na Copa do Mundo repercute: ‘Não é possível’

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Dembelé corre de braços abertos em comemoração de gol da França

    PSG encosta no Real Madrid: veja artilharia por clubes da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
    • No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Raio-X do Japão: 

    Ataque

    Indicador ofensivoTotalPosição no Ranking da Copa

    Gols marcados

    7

    9º lugar

    Assistências

    7

    5º lugar

    Finalizações totais

    27

    36º lugar

    Finalizações certas (No alvo)

    9

    31º lugar

    Chutes para fora

    13

    30º lugar

    Chutes de dentro da área

    14

    36º lugar

    Chutes de fora da área

    13

    23º lugar

    Cabeceios a gol

    4

    30º lugar

    Escanteios conquistados

    11

    28º lugar

    Cruzamentos efetuados

    50

    20º lugar

    Defesa

    Indicador defensivovolume Posição no ranking da Copa

    Gols sofridos

    3

    26º lugar

    Tempo de recuperação da bola

    54.62 segundos

    12º lugar

    Faltas cometidas

    42

    6º lugar

    Pressões exercidas

    756

    23º lugar

    Perdas de bola forçadas

    105

    44º lugar

    Cartões amarelos recebidos

    1

    42º lugar

    Cartões vermelhos recebidos

    0

    9º lugar (Empatado)

    Físico 

    Indicador físicoVolume TotalPosição no Ranking da Copa

    Distância percorrida total

    33.186.215 metros

    26º lugar

    Velocidade média da equipe

    6.02 km/h

    26º lugar

    Arrancadas explosivas

    1.245

    38º lugar

    Corridas em alta velocidade

    3.488

    40º lugar

    Ações avançadas 

    Métrica avançadaPercentual / ÍndicePosição no Ranking da Copa

    Aproveitamento de finalizações

    26% de conversão

    1º lugar

    Eficiência em gols esperados (xG)

    2.4x 

    2º lugar

    Precisão dos passes

    87% de acerto (1.403 totais)

    18º lugar (24º em volume)

    Precisão nos cruzamentos

    28% de acerto

    14º lugar

    Posse de bola média

    46% de controle

    26º lugar

    Gols esperados (Métrica xG)

    2.92

    29º lugar

    Kubo pode voltar

    A novidade nos bastidores da seleção asiática é a possível volta do atacante Takefusa Kubo. Afastado desde a estreia após forte choque de joelho com o defensor Dumfries, o atleta retornou aos treinos com bola na última sexta-feira e surge como o principal reforço do elenco. Ponta-direita canhoto e dono de grande habilidade, Kubo foi peça-chave no início da competição, responsável pela assistência no empate em 2 a 2 contra os europeus. Com o atacante novamente à disposição, o Japão ganha criatividade para buscar a classificação.

    Decisão à vista

    O decisivo duelo contra a Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília). O palco do confronto será o gramado do NRG Stadium, situado no Texas, Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    Brasil x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi comemora de braços abertos o gol marcado pela Argentina diante da Jordânia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Argentina x Cabo Verde: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do MundoHá 4 minutos
    Luiz Carlos Jr vive grande fase no Sportv
    Fora de CampoLuiz Carlos Jr é sincero sobre chance de hexa e crava Brasil x Japão: '2 a 0'Há 14 minutos
    Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores
    FluminenseFica ou sai? Entenda futuro de Canobbio no FluminenseHá 1 hora
    Ancelotti conversa com Marquinhos e Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraBrasil já tem os primeiros amistosos após a Copa do Mundo de 2026Há 5 horas
    Argelino Riyad Mahrez marca o terceiro gol do empate com a Áustria na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Atacante da Argélia é sincero ao falar de gol no fim: 'Estranho'Há 5 horas
    Holanda e Marrocos se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Onde AssistirHolanda x Marrocos: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 6 horas

    Mais LANCE!

    Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
    Brasil inicia a segunda fase da Copa no top 5 do Ranking da Fifa
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia.
    Barcelona mira Harry Kane após a Copa e pode 'fazer de tudo' pelo jogador
    Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Jogadores do Japão comemoram gol na Copa do Mundo
    Fala de jogador do Japão antes de enfrentar o Brasil causa revolta: 'Já era'
    Brasil e Japão se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Neymar faz doação para vítimas de terremoto na Venezuela e mobiliza ajuda
    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Japão terá desfalque importante contra Brasil na Copa por lesão
    Dunga na Copa do Mundo de 1994
    Sim, a melhor Copa do Mundo é mesmo aquela dos nossos 11 anos
    Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026
    Ronaldo declara torcida por Neymar e dispara: 'Ele tem a chance de calar a boca de todos'
    Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
    França ganha reforço para enfrentar a Suécia na Copa do Mundo
    Zico aparecendo no anime Blue Lock
    De Tsubasa a Blue Lock: como o Brasil e animes ajudaram a construir o futebol japonês
    Eustáquio comemora gol do Canadá contra a África do Sul pela Copa do Mundo de 2026
    Dê suas notas: Canadá é primeira seleção classificada para as oitavas da Copa
    Marquinhos durante entrevista na véspera de Brasil x Japão
    Marquinhos: 'Respeito nossos adversários, mas também nossa Seleção'