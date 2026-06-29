Brasil x Japão: confira as estatísticas da seleção japonesa na Copa do Mundo Com dois gols, Ayase Ueda é o artilheiro da equipe

Em sua oitava participação na Copa do Mundo, o Japão garantiu vaga no mata-mata após conquistar a segunda posição do Grupo F, atrás apenas da Holanda. Na primeira fase do torneio, os asiáticos mostraram consistência: seguraram empate com os líderes holandeses, golearam a Tunísia e garantiram a classificação com igualdade no placar diante da Suécia. O grande objetivo dos japoneses é superar a barreira histórica das oitavas de final, mas, para iniciar essa caminhada, a equipe precisa passar pelo Brasil nesta nova etapa eliminatória (16 avos).

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No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Raio-X do Japão:

Ataque

Indicador ofensivo Total Posição no Ranking da Copa Gols marcados 7 9º lugar Assistências 7 5º lugar Finalizações totais 27 36º lugar Finalizações certas (No alvo) 9 31º lugar Chutes para fora 13 30º lugar Chutes de dentro da área 14 36º lugar Chutes de fora da área 13 23º lugar Cabeceios a gol 4 30º lugar Escanteios conquistados 11 28º lugar Cruzamentos efetuados 50 20º lugar

Defesa

Indicador defensivo volume Posição no ranking da Copa Gols sofridos 3 26º lugar Tempo de recuperação da bola 54.62 segundos 12º lugar Faltas cometidas 42 6º lugar Pressões exercidas 756 23º lugar Perdas de bola forçadas 105 44º lugar Cartões amarelos recebidos 1 42º lugar Cartões vermelhos recebidos 0 9º lugar (Empatado)

Físico

Indicador físico Volume Total Posição no Ranking da Copa Distância percorrida total 33.186.215 metros 26º lugar Velocidade média da equipe 6.02 km/h 26º lugar Arrancadas explosivas 1.245 38º lugar Corridas em alta velocidade 3.488 40º lugar

Ações avançadas

Métrica avançada Percentual / Índice Posição no Ranking da Copa Aproveitamento de finalizações 26% de conversão 1º lugar Eficiência em gols esperados (xG) 2.4x 2º lugar Precisão dos passes 87% de acerto (1.403 totais) 18º lugar (24º em volume) Precisão nos cruzamentos 28% de acerto 14º lugar Posse de bola média 46% de controle 26º lugar Gols esperados (Métrica xG) 2.92 29º lugar

Kubo pode voltar

A novidade nos bastidores da seleção asiática é a possível volta do atacante Takefusa Kubo. Afastado desde a estreia após forte choque de joelho com o defensor Dumfries, o atleta retornou aos treinos com bola na última sexta-feira e surge como o principal reforço do elenco. Ponta-direita canhoto e dono de grande habilidade, Kubo foi peça-chave no início da competição, responsável pela assistência no empate em 2 a 2 contra os europeus. Com o atacante novamente à disposição, o Japão ganha criatividade para buscar a classificação.

Decisão à vista

O decisivo duelo contra a Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília). O palco do confronto será o gramado do NRG Stadium, situado no Texas, Estados Unidos.

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Brasil x Japão

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