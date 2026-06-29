Brasil x Japão: confira as estatísticas da seleção japonesa na Copa do Mundo
Com dois gols, Ayase Ueda é o artilheiro da equipe
Em sua oitava participação na Copa do Mundo, o Japão garantiu vaga no mata-mata após conquistar a segunda posição do Grupo F, atrás apenas da Holanda. Na primeira fase do torneio, os asiáticos mostraram consistência: seguraram empate com os líderes holandeses, golearam a Tunísia e garantiram a classificação com igualdade no placar diante da Suécia. O grande objetivo dos japoneses é superar a barreira histórica das oitavas de final, mas, para iniciar essa caminhada, a equipe precisa passar pelo Brasil nesta nova etapa eliminatória (16 avos).
Raio-X do Japão:
Ataque
|Indicador ofensivo
|Total
|Posição no Ranking da Copa
Gols marcados
7
9º lugar
Assistências
7
5º lugar
Finalizações totais
27
36º lugar
Finalizações certas (No alvo)
9
31º lugar
Chutes para fora
13
30º lugar
Chutes de dentro da área
14
36º lugar
Chutes de fora da área
13
23º lugar
Cabeceios a gol
4
30º lugar
Escanteios conquistados
11
28º lugar
Cruzamentos efetuados
50
20º lugar
Defesa
|Indicador defensivo
|volume
|Posição no ranking da Copa
Gols sofridos
3
26º lugar
Tempo de recuperação da bola
54.62 segundos
12º lugar
Faltas cometidas
42
6º lugar
Pressões exercidas
756
23º lugar
Perdas de bola forçadas
105
44º lugar
Cartões amarelos recebidos
1
42º lugar
Cartões vermelhos recebidos
0
9º lugar (Empatado)
Físico
|Indicador físico
|Volume Total
|Posição no Ranking da Copa
Distância percorrida total
33.186.215 metros
26º lugar
Velocidade média da equipe
6.02 km/h
26º lugar
Arrancadas explosivas
1.245
38º lugar
Corridas em alta velocidade
3.488
40º lugar
Ações avançadas
|Métrica avançada
|Percentual / Índice
|Posição no Ranking da Copa
Aproveitamento de finalizações
26% de conversão
1º lugar
Eficiência em gols esperados (xG)
2.4x
2º lugar
Precisão dos passes
87% de acerto (1.403 totais)
18º lugar (24º em volume)
Precisão nos cruzamentos
28% de acerto
14º lugar
Posse de bola média
46% de controle
26º lugar
Gols esperados (Métrica xG)
2.92
29º lugar
Kubo pode voltar
A novidade nos bastidores da seleção asiática é a possível volta do atacante Takefusa Kubo. Afastado desde a estreia após forte choque de joelho com o defensor Dumfries, o atleta retornou aos treinos com bola na última sexta-feira e surge como o principal reforço do elenco. Ponta-direita canhoto e dono de grande habilidade, Kubo foi peça-chave no início da competição, responsável pela assistência no empate em 2 a 2 contra os europeus. Com o atacante novamente à disposição, o Japão ganha criatividade para buscar a classificação.
Decisão à vista
O decisivo duelo contra a Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília). O palco do confronto será o gramado do NRG Stadium, situado no Texas, Estados Unidos.
Brasil x Japão
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.
Tudo sobre