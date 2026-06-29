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Brasileiros mandam recado a Ancelotti após classificação do Brasil: 'Ainda bem'

Seleção avançou na Copa do Mundo

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:32
Atualizado há 3 minutos
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Carlo Ancelotti em Brasil x Japão pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Carlo Ancelotti em Brasil x Japão pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), em Houston, no Texas, pela segunda fase da Copa do Mundo. Diante do resultado, torcedores brasileiros se mobilizaram nas redes sociais para mandar um recado ao treinador Carlo Ancelotti.

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    O movimento foi de rendição. Após semanas sendo questionado sobre o uso de jogadores, como Endrick e Neymar, o técnico italiano teve finalmente os torcedores brasileiros festejando decisões que ele tomou durante a partida.

    Opções de Carlo Ancelotti destacadas pelos torcedores foram a permanência de Casemiro no segundo tempo, mesmo após 45 minutos apagados. E a entrada de Gabriel Martinelli. Os dois jogadores foram os responsáveis pelos gols brasileiros. Veja a repercussão abaixo:

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    Como foi Brasil x Japão?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

    ➡️ Brasileiros mandam recado a Ancelotti após classificação do Brasil: 'Ainda bem'

    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não dedeixando orasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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