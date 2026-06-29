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Lance de Vini Jr contra Japão viraliza: 'Não respondo por mim'

Atacante do Real Madrid quase marcou gol contra o Japão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/06/2026 15:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vini Jr está na briga pela artilharia da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Vini Jr está na briga pela artilharia da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, e Vini Jr, astro do Real Madrid, quase marcou um golaço na segunda etapa. Vini, vinha de algumas críticas desde o início do torneio, mas conseguiu recuperar a confiança.

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    • O titular da Seleção Brasileira está defendendo a Amarelinha pela segunda Copa do Mundo em toda sua carreira, sendo convocado em 2022, quando o comandante no torneio mundial era o Tite.

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    Reação dos torcedores com lance de Vini Jr

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    Desempenho do atacante contra o Japão

    Até o momento desta matéria, Vini Jr jogou 68 minutos, dando duas finalizações ao gol, seis cruzamentos, e 27 passes corretos. Além disso, teve 45 ações ofensivas com a bola, todas em direção ao gol, criando uma jogada.

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    O atacante perdeu a posse de bola nove vezes, e ganhou quatro duelos no chão, recuperando a bola para a Seleção Brasileira e originando um contra-ataque potencial.

    Possível adversário do Brasil na próxima fase

    Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.

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    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)
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