Lance de Vini Jr contra Japão viraliza: 'Não respondo por mim'
Atacante do Real Madrid quase marcou gol contra o Japão
O Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, e Vini Jr, astro do Real Madrid, quase marcou um golaço na segunda etapa. Vini, vinha de algumas críticas desde o início do torneio, mas conseguiu recuperar a confiança.
O titular da Seleção Brasileira está defendendo a Amarelinha pela segunda Copa do Mundo em toda sua carreira, sendo convocado em 2022, quando o comandante no torneio mundial era o Tite.
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Reação dos torcedores com lance de Vini Jr
QUASE UM GOLAÇO DO VINI JR #BRAxJAP pic.twitter.com/Zfqn6UKAtb— ͏lyn (@FCMUNlCH) June 29, 2026
MEU DEUS SE O VINI JR FAZ ESSE GOL EU NÃO RESPONDO POR MIM— ENDRICK MIL GRAU ★ (@endrickmilgrau_) June 29, 2026
MEU DEUS EU NÃO ACREDITO QUE ESSA BOLA NÃO ENTROU #BRAxJAP #CopaNaGlobo pic.twitter.com/3e1GZ2ZbcG
VINI JR WHAT A FUCKING RUN— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) June 29, 2026
THAT WOULD HABE BEEN THE GREATEST WORLD CUP GOAL OF ALL TIME pic.twitter.com/WlflzkHJ5S
Véi, eu tô até agora arrepiada com a jogada do Vini Jr #BRAxJAP— Vanessa🦋🍃 (@nessaanjoss) June 29, 2026
Mds o Vini Jr merecia demais aquele gol.— KM (@Koisandomemes) June 29, 2026
Papo de Puska
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Desempenho do atacante contra o Japão
Até o momento desta matéria, Vini Jr jogou 68 minutos, dando duas finalizações ao gol, seis cruzamentos, e 27 passes corretos. Além disso, teve 45 ações ofensivas com a bola, todas em direção ao gol, criando uma jogada.
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O atacante perdeu a posse de bola nove vezes, e ganhou quatro duelos no chão, recuperando a bola para a Seleção Brasileira e originando um contra-ataque potencial.
Possível adversário do Brasil na próxima fase
Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.
🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.