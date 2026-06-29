Lance de Vini Jr contra Japão viraliza: 'Não respondo por mim' Atacante do Real Madrid quase marcou gol contra o Japão

O Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, e Vini Jr, astro do Real Madrid, quase marcou um golaço na segunda etapa. Vini, vinha de algumas críticas desde o início do torneio, mas conseguiu recuperar a confiança.

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O titular da Seleção Brasileira está defendendo a Amarelinha pela segunda Copa do Mundo em toda sua carreira, sendo convocado em 2022, quando o comandante no torneio mundial era o Tite.

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Reação dos torcedores com lance de Vini Jr

MEU DEUS SE O VINI JR FAZ ESSE GOL EU NÃO RESPONDO POR MIM



MEU DEUS EU NÃO ACREDITO QUE ESSA BOLA NÃO ENTROU #BRAxJAP #CopaNaGlobo pic.twitter.com/3e1GZ2ZbcG — ENDRICK MIL GRAU ★ (@endrickmilgrau_) June 29, 2026

VINI JR WHAT A FUCKING RUN



THAT WOULD HABE BEEN THE GREATEST WORLD CUP GOAL OF ALL TIME pic.twitter.com/WlflzkHJ5S — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) June 29, 2026

Véi, eu tô até agora arrepiada com a jogada do Vini Jr #BRAxJAP — Vanessa🦋🍃 (@nessaanjoss) June 29, 2026

Mds o Vini Jr merecia demais aquele gol.



Papo de Puska — KM (@Koisandomemes) June 29, 2026

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Desempenho do atacante contra o Japão

Até o momento desta matéria, Vini Jr jogou 68 minutos, dando duas finalizações ao gol, seis cruzamentos, e 27 passes corretos. Além disso, teve 45 ações ofensivas com a bola, todas em direção ao gol, criando uma jogada.

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O atacante perdeu a posse de bola nove vezes, e ganhou quatro duelos no chão, recuperando a bola para a Seleção Brasileira e originando um contra-ataque potencial.

Possível adversário do Brasil na próxima fase

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.

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Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.