Atuação de Casemiro em Brasil x Japão irrita torcedores: 'É claro'
Desempenho do volante na Copa do Mundo está abaixo do esperado por torcedores
O Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. O volante Casemiro, ex-Real Madrid, está sendo duramente criticado nas redes sociais pelo desempenho durante o primeiro tempo. O jogador do Inter Miami acumula críticas desde o início do torneio.
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O meio-campista do Brasil precisou de apenas 15 minutos de partida para receber o primeiro cartão amarelo, por uma falta por trás em um jogador do Japão, na entrada da área de defesa. Até o momento da produção desta matéria, o atleta tem 92% de acerto nos passes, com 23 acertos em 25 tentativas.
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Reação dos torcedores com o volante
15 minutos de mata-mata e Casemiro já tá pendurado.— QG do Inter 🇦🇹 (@QGdoInter) June 29, 2026
Péssimas lembranças.
pic.twitter.com/yIcaFJStKS
Esse tipo de lance que não pode acontecer, cartão amarelo pro Casemiro com 14 minutos de jogo e falta perigosa.— DataFut (@DataFutebol) June 29, 2026
A gente estava muito bem no jogo… não podíamos ceder um lance desse.
Essa desgraça do casemiro além de não ajudar ele atrapalha #BRAxJAP pic.twitter.com/AzFAfRakwd— Maicon Notícias (@maicon_noticias) June 29, 2026
mas é claro que o primeiro cartão amarelo seria por causa do casemiro #BRAxJAP pic.twitter.com/zc5MYnQQRP— vitudos ✩ (@vitudos) June 29, 2026
Sempre o Casemiro na cena do crime pic.twitter.com/uwADJWtAYn— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 29, 2026
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Desempenho de Casemiro durante a Copa do Mundo
Na estreia contra o Marrocos, Casemiro também recebeu cartão amarelo. De acordo com o regulamento da competição, o atleta não será suspenso na próxima fase, caso o Brasil avance sobre o Japão.
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Essa isenção de suspensão ocorre por conta da regra de 'reset' dos cartões durante a fase de mata-mata, mas se o volante receber outro cartão amarelo na próxima partida, estará suspenso em uma possível quartas de final.
Possível adversário do Brasil na próxima fase
Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.
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