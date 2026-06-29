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Atuação de Casemiro em Brasil x Japão irrita torcedores: 'É claro'

Desempenho do volante na Copa do Mundo está abaixo do esperado por torcedores

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/06/2026 14:39
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Volante atualmente atua pelo Inter Miami (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Volante atualmente atua pelo Inter Miami (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

O Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. O volante Casemiro, ex-Real Madrid, está sendo duramente criticado nas redes sociais pelo desempenho durante o primeiro tempo. O jogador do Inter Miami acumula críticas desde o início do torneio.

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    • O meio-campista do Brasil precisou de apenas 15 minutos de partida para receber o primeiro cartão amarelo, por uma falta por trás em um jogador do Japão, na entrada da área de defesa. Até o momento da produção desta matéria, o atleta tem 92% de acerto nos passes, com 23 acertos em 25 tentativas.

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    Reação dos torcedores com o volante

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    Desempenho de Casemiro durante a Copa do Mundo

    Na estreia contra o Marrocos, Casemiro também recebeu cartão amarelo. De acordo com o regulamento da competição, o atleta não será suspenso na próxima fase, caso o Brasil avance sobre o Japão.

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    Essa isenção de suspensão ocorre por conta da regra de 'reset' dos cartões durante a fase de mata-mata, mas se o volante receber outro cartão amarelo na próxima partida, estará suspenso em uma possível quartas de final.

    Possível adversário do Brasil na próxima fase

    Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.

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