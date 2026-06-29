Atuação de Casemiro em Brasil x Japão irrita torcedores: 'É claro' Desempenho do volante na Copa do Mundo está abaixo do esperado por torcedores

O Brasil está enfrentando o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. O volante Casemiro, ex-Real Madrid, está sendo duramente criticado nas redes sociais pelo desempenho durante o primeiro tempo. O jogador do Inter Miami acumula críticas desde o início do torneio.

continua após a publicidade

O meio-campista do Brasil precisou de apenas 15 minutos de partida para receber o primeiro cartão amarelo, por uma falta por trás em um jogador do Japão, na entrada da área de defesa. Até o momento da produção desta matéria, o atleta tem 92% de acerto nos passes, com 23 acertos em 25 tentativas.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Reação dos torcedores com o volante

15 minutos de mata-mata e Casemiro já tá pendurado.



Péssimas lembranças.



pic.twitter.com/yIcaFJStKS — QG do Inter 🇦🇹 (@QGdoInter) June 29, 2026

Esse tipo de lance que não pode acontecer, cartão amarelo pro Casemiro com 14 minutos de jogo e falta perigosa.



A gente estava muito bem no jogo… não podíamos ceder um lance desse. — DataFut (@DataFutebol) June 29, 2026

Essa desgraça do casemiro além de não ajudar ele atrapalha #BRAxJAP pic.twitter.com/AzFAfRakwd — Maicon Notícias (@maicon_noticias) June 29, 2026

mas é claro que o primeiro cartão amarelo seria por causa do casemiro #BRAxJAP pic.twitter.com/zc5MYnQQRP — vitudos ✩ (@vitudos) June 29, 2026

Sempre o Casemiro na cena do crime pic.twitter.com/uwADJWtAYn — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 29, 2026

➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será campeão?

Desempenho de Casemiro durante a Copa do Mundo

Na estreia contra o Marrocos, Casemiro também recebeu cartão amarelo. De acordo com o regulamento da competição, o atleta não será suspenso na próxima fase, caso o Brasil avance sobre o Japão.

continua após a publicidade

➡️Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'

Essa isenção de suspensão ocorre por conta da regra de 'reset' dos cartões durante a fase de mata-mata, mas se o volante receber outro cartão amarelo na próxima partida, estará suspenso em uma possível quartas de final.

Possível adversário do Brasil na próxima fase

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses atraem mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após a goleada de 4 a 1 sofrida para a França.

continua após a publicidade

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.