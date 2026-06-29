Relembre o histórico do Brasil em prorrogações na Copa do Mundo Amarelinha foi eliminado somente uma vez durante uma prorrogação

O Brasil tem um bom histórico em prorrogação longo de sua história em Copas do Mundo, com um saldo predominantemente positivo: cinco classificações contra duas eliminações por pênaltis e uma derrota direta no último mundial disputado no Catar.

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O único jogo de prorrogação em que o Brasil saiu vitorioso dentro dos 120 minutos foi o duelo contra a Polônia, no Mundial da França de 1938. Em todas as outras sete ocasiões, o tempo extra terminou sem definição; seis empates e uma derrota.

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Brasil tem bom retrospecto em prorrogação na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/FIFA)

Vitória do Brasil nos pênaltis e regulamentos sem disputa

Três dos seis empates foram resolvidos nas cobranças de pênaltis, sempre com classificação do Brasil. A primeira delas ocorreu na final da Copa de 1994, contra a Itália. Quatro anos depois, na semifinal do Mundial de 1998, a Holanda foi superada da mesma forma. O Chile, nas oitavas de final de 2014, foi o terceiro adversário eliminado dessa maneira.

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Outros dois empates se resolveram por mecanismos distintos dos pênaltis. Em 1938, o Brasil ficou em 1 a 1 com a Tchecoslováquia nas quartas de final; o regulamento da época previa um jogo extra em vez de cobranças, e a Seleção venceu esse confronto por 2 a 1. Já na Copa de 1954, na Suíça, o empate por 1 a 1 com a Iugoslávia ocorreu na fase de grupos, cujas regras também admitiam prorrogação sem penalidades; o Brasil avançou como primeiro colocado da chave.

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Derrotas e a memória recente

As duas eliminações nos pênaltis têm fases e adversários distintos. A primeira aconteceu nas quartas de final do Mundial do México, em 1986, diante da França. A segunda, e mais recente, foi contra a Croácia, também nas quartas de final, na Copa do Mundo de 2022; partida que encerrou com placar de 1 a 1 no tempo extra antes das cobranças.

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