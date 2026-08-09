Jadson, ex-Corinthians, deixa prisão após acusação de violência doméstica Ex-meia foi preso em flagrante no sábado (8), em Cambé, e responderá ao caso em liberdade sob medidas cautelares

O ex-jogador Jadson, de 42 anos, foi solto neste domingo (9) após a Justiça do Paraná conceder liberdade provisória sem pagamento de fiança. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal "Folha de Londrina" e confirmada pelo Lance!.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ex-meia, que teve passagens marcantes por Corinthians e Athletico-PR, havia sido preso em flagrante no sábado (8), em Cambé, no norte do Paraná, sob suspeita de violência doméstica contra a companheira.

continua após a publicidade

A decisão foi tomada pela juíza Karin Feuerharmel Giuseppin, da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Cambé. Com a soltura, Jadson poderá responder ao processo em liberdade, mas terá de cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Entre as condições impostas estão:

comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades

proibição de deixar a comarca onde reside por mais de 15 dias sem autorização judicial

proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares

obrigação de comunicar eventual mudança de endereço.

Na decisão, a magistrada considerou que a prisão em flagrante seguiu os requisitos legais e apontou a existência de indícios suficientes de autoria. Ao mesmo tempo, destacou que Jadson não possui antecedentes criminais. A juíza também considerou a manifestação do Ministério Público do Paraná, que foi favorável à liberdade provisória.

continua após a publicidade

Segundo a decisão, a prisão já teria sido suficiente para restabelecer a ordem pública. A magistrada também observou que, em caso de eventual condenação pelo crime investigado, não haveria previsão de cumprimento inicial da pena em regime fechado, não justificando, neste momento, a decretação da prisão preventiva.

Entenda a acusação contra Jadson

De acordo com o boletim de ocorrência ao qual o Lance! teve acesso, a companheira de Jadson relatou à polícia que teria sido agredida pelo ex-jogador durante uma discussão. Segundo o registro, ele teria ido até o banheiro onde ela estava e segurado seu pescoço com as duas mãos, em uma tentativa de enforcamento.

continua após a publicidade

Ainda conforme o boletim, os policiais identificaram marcas na região do pescoço da mulher. Ela também teria relatado que aquela não seria a primeira vez que sofria agressões por parte do companheiro.

Jadson, por sua vez, confirmou aos policiais que houve uma discussão entre o casal, mas negou ter cometido qualquer agressão física.

A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Tarobá. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), um homem de 42 anos foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, e o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

continua após a publicidade

Jadson foi preso neste sábado (8) (Foto: Reprodução)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.