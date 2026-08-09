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Jadson, ex-Corinthians, deixa prisão após acusação de violência doméstica

Ex-meia foi preso em flagrante no sábado (8), em Cambé, e responderá ao caso em liberdade sob medidas cautelares

PorGuilherme LesnokRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 14:21
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Jadson com a camisa do Corinthians
Jadson durante passagem pelo Corinthians (Foto: Robson Ventura/Folhapress)

O ex-jogador Jadson, de 42 anos, foi solto neste domingo (9) após a Justiça do Paraná conceder liberdade provisória sem pagamento de fiança. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal "Folha de Londrina" e confirmada pelo Lance!.

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O ex-meia, que teve passagens marcantes por Corinthians e Athletico-PR, havia sido preso em flagrante no sábado (8), em Cambé, no norte do Paraná, sob suspeita de violência doméstica contra a companheira.

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A decisão foi tomada pela juíza Karin Feuerharmel Giuseppin, da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Cambé. Com a soltura, Jadson poderá responder ao processo em liberdade, mas terá de cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Entre as condições impostas estão:

  • comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades
  • proibição de deixar a comarca onde reside por mais de 15 dias sem autorização judicial
  • proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares
  • obrigação de comunicar eventual mudança de endereço.

Na decisão, a magistrada considerou que a prisão em flagrante seguiu os requisitos legais e apontou a existência de indícios suficientes de autoria. Ao mesmo tempo, destacou que Jadson não possui antecedentes criminais. A juíza também considerou a manifestação do Ministério Público do Paraná, que foi favorável à liberdade provisória.

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Segundo a decisão, a prisão já teria sido suficiente para restabelecer a ordem pública. A magistrada também observou que, em caso de eventual condenação pelo crime investigado, não haveria previsão de cumprimento inicial da pena em regime fechado, não justificando, neste momento, a decretação da prisão preventiva.

Entenda a acusação contra Jadson

De acordo com o boletim de ocorrência ao qual o Lance! teve acesso, a companheira de Jadson relatou à polícia que teria sido agredida pelo ex-jogador durante uma discussão. Segundo o registro, ele teria ido até o banheiro onde ela estava e segurado seu pescoço com as duas mãos, em uma tentativa de enforcamento.

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Ainda conforme o boletim, os policiais identificaram marcas na região do pescoço da mulher. Ela também teria relatado que aquela não seria a primeira vez que sofria agressões por parte do companheiro.

Jadson, por sua vez, confirmou aos policiais que houve uma discussão entre o casal, mas negou ter cometido qualquer agressão física.

A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Tarobá. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR), um homem de 42 anos foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, e o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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Jadson na delegacia
Jadson foi preso neste sábado (8) (Foto: Reprodução)

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