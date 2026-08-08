Titular do Botafogo é criticado contra o Fluminense: 'Constrangedor' Clássico deste sábado (8) terminou empatado por 1 a 1

Botafogo e Fluminense empataram por 1 a 1, na noite deste sábado (8), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, torcedores alvinegros perderam a paciência com o ponta-direita Lucas Villalba.

Alex Telles abriu o placar com um golaço de falta no fim da primeira etapa, e Ignácio, no começo do segundo tempo, deixou tudo igual. Com o resultado, o Glorioso foi a 30 pontos na classificação do Brasileirão, perdendo a oportunidade de encostar no G-4. O Tricolor, por sua vez, foi a 35 e permanece na zona de classificação para a próxima Libertadores.

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➡️Golaço de Alex Telles em Botafogo x Fluminense viraliza: 'Absurdo'

Nas redes sociais, o uruguaio Lucas Villalba foi muito criticado por torcedores depois do duelo entre Botafogo e Fluminense. Veja os comentários abaixo:

Villalba em Botafogo x Fluminense (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Veja comentários sobre o atacante

Como foi o jogo entre Botafogo e Fluminense

A primeira etapa não teve lances de muito perigo. O Botafogo tentou assumir o controle com a posse de bola nos primeiros minutos, mas encontrou muita dificuldade para penetrar na área tricolor. Do outro lado, o técnico Luis Zubeldía viu a equipe assustar em chutes de longe com Otávio e Soteldo.

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Era dia de celebração com um ídolo da geração. De contrato renovado por mais dois anos, Alex Telles foi um dos destaques em campo, não só pela entrega e energia, mas pela pintura que anotou no Estádio Nilton Santos. Em linda cobrança de falta distante da área, o camisa 13 acertou o ângulo superior direito o goleiro Fábio e "explodiu" a arquibancada da casa alvinegra. Um dia inesquecível para o experiente jogador, que completou 101 jogos em Botafogo x Fluminense.

O Fluminense voltou melhor do intervalo e foi quem deu as cartas em busca do empate, que não demorou a chegar. Com alto volume de jogo explorando os lados, e depois de muitos cruzamento sem que a defesa alvinegra afastasse totalmente, Ignácio aproveitou bola que veio da esquerda e cabeceou para deixar tudo igual — a bola ainda tocou na trave antes de entrar em Botafogo x Fluminense.

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A tônica do segundo tempo foi de um Fluminense que soube aproveitar os espaços no meio do Botafogo. Enquanto Franclim lia apenas os lados do gramado, o Tricolor achou atalhos para sair da pressão. Ponto para o técnico do clube das Laranjeiras.

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De modo geral, foi uma segunda etapa morna, sem emoções. Na reta final, a desorganização tomou conta do time da casa, que acumulou erros grosseiros contra um Fluminense satisfeito com o empate contra o Botafogo.