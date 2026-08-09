Pai de Messi tem velório restrito a familiares e amigos Jorge Messi faleceu aos 68 anos na madrugada de sábado (8)

Pai de Lionel Messi, Jorge Messi teve um velório e enterro restrito a familiares e amigos na cidade de Pérez, vizinha de Rosário. O camisa 10 da Argentina chegou em sua cidade natal no sábado (8) após ser liberado pelo Inter Miami para se despedir de seu progenitor, que foi enterrado no cemitério El Prado.

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Seguranças privados e viaturas policiais foram chamados para privar o acesso ao local com o objetivo de dar privacidade aos familiares e amigos, segundo o portal "Rosario3". Alguns fãs de Lionel Messi estiveram no lado de fora do cemitério para prestar solidariedade ao craque do Inter Miami.

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Com a notícia da morte de seu pai, Lionel Messi foi visto desembarcando de um avião particular ao lado de sua esposa, Antonela Roccuzzo, além dos três filhos. A família posou em Rosário na noite de sábado (9) e foi encaminhada ao local do velório em uma van escoltada pela polícia local.

O mundo do futebol se mobilizou com a morte de Jorge Messi, que recebeu muitas homenagens póstumas. O Newell's Old Boys mandou flores para o enterro do pai de Lionel Messi, enquanto o Inter Miami fez um minuto de silêncio.

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