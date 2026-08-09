Veja gols em Manchester City x Atlético de Madrid: Marmoush vira O duelo é válido por um torneio amistoso de pré-temporada

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (9), às 8h00 (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul, pelo terceiro compromisso da turnê asiática de pré-temporada do clube inglês.

O Manchester City disputa sua primeira pré-temporada sob o comando de Enzo Maresca, contratado para substituir Pep Guardiola e o Atlético de Madrid também utiliza o período de preparação para dar minutos aos jogadores e testar alternativas, com diversos desfalques provocados pela Copa do Mundo de 2026.

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Veja gol em Manchester City x Atlético de Madrid

Como chegam as equipes para o confronto

O Manchester City passou por uma reformulação no elenco, com as chegadas de Cherki e Elliot Anderson e as saídas de Bernardo Silva, John Stones e Nathan Aké, que encerraram seus vínculos com a equipe.

Na turnê asiática, o City empatou em 1 a 1 com a Inter, em Hong Kong, sendo derrotado nos pênaltis, e depois venceu o K-League All Stars por 3 a 1, em Seul. Ait Nouri, Reijnders e Mubama marcaram os gols da equipe de Maresca.

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O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, tem desfalques de jogadores que disputaram a Copa do Mundo. A Espanha, campeã mundial, contou com quatro jogadores do elenco colchonero durante a competição: Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubill e Alejandro Grimaldo. Já a Argentina, vice-campeã, teve Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada, que foi negociado com o River Plate.

Até agora, o Atlético disputou dois jogos na pré-temporada. Fora da Espanha, perdeu por 2 a 1 para o Manchester United, em Estocolmo, em uma partida na qual utilizou muitos jovens e jogadores de rotação. Depois, goleou o Getafe por 4 a 1 em casa.

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