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Veja gols em Manchester City x Atlético de Madrid: Marmoush vira

O duelo é válido por um torneio amistoso de pré-temporada

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/08/2026 09:18
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Marmoush marcou dois gols para a virada do City (Foto: Divulgação/Manchester City)
Marmoush marcou dois gols para a virada do City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (9), às 8h00 (horário de Brasília), no Seoul World Cup Stadium, na Coreia do Sul, pelo terceiro compromisso da turnê asiática de pré-temporada do clube inglês.

Manchester City disputa sua primeira pré-temporada sob o comando de Enzo Maresca, contratado para substituir Pep Guardiola e o Atlético de Madrid também utiliza o período de preparação para dar minutos aos jogadores e testar alternativas, com diversos desfalques provocados pela Copa do Mundo de 2026.

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Veja gol em Manchester City x Atlético de Madrid

Como chegam as equipes para o confronto

Manchester City passou por uma reformulação no elenco, com as chegadas de Cherki Elliot Anderson e as saídas de Bernardo SilvaJohn Stones Nathan Aké, que encerraram seus vínculos com a equipe.

Na turnê asiática, o City empatou em 1 a 1 com a Inter, em Hong Kong, sendo derrotado nos pênaltis, e depois venceu o K-League All Stars por 3 a 1, em SeulAit NouriReijnders Mubama marcaram os gols da equipe de Maresca.

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Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, tem desfalques de jogadores que disputaram a Copa do Mundo. A Espanha, campeã mundial, contou com quatro jogadores do elenco colchonero durante a competição: Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubill e Alejandro Grimaldo. Já a Argentina, vice-campeã, teve Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada, que foi negociado com o River Plate.

Até agora, o Atlético disputou dois jogos na pré-temporada. Fora da Espanha, perdeu por 2 a 1 para o Manchester United, em Estocolmo, em uma partida na qual utilizou muitos jovens e jogadores de rotação. Depois, goleou o Getafe por 4 a 1 em casa.

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Enzo Maresca comanda Manchester City diante do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/X)
Enzo Maresca comanda Manchester City diante do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/X)
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