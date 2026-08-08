Provável escalação: Flamengo ganha reforços para duelo com o Vitória Paquetá e Plata voltam a ficar à disposição, enquanto Ortiz pode ganhar espaço entre os titulares

O Flamengo terá retornos importantes na partida deste domingo (9), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória. No confronto pelo Brasileirão, no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim conta com Lucas Paquetá e Gonzalo Plata. A dupla aproveitou o período sem jogos, por conta da Copa do Brasil, para se recuperar e intensificar os treinamentos com o elenco.

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Paquetá de volta após lesão na Copa do Mundo

Paquetá, principal reforço do Flamengo na temporada, sofreu uma lesão de grau 2 na região posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre o Japão, na Copa do Mundo. Por isso, ficou fora da derrota para a Noruega.

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No retorno ao Rio de Janeiro, o meia abriu mão de parte das férias e deu sequência ao tratamento no Ninho do Urubu. Nos últimos dias, treinou normalmente com o elenco e se mostrou pronto para voltar aos jogos.

— Foi difícil, obviamente, ficar fora da Copa por uma lesão. Eu vinha fazendo bons jogos. A gente tem que estar pronto para viver de tudo. Tive o apoio da minha família e abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é sacrifício. É pelo bem da minha carreira e pelo bem do Flamengo — disse Paquetá em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu.

Lucas Paquetá durante a entrevista coletiva no Flamengo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Agora, resta saber como Jardim montará o Flamengo com o meia novamente à disposição. Além de Paquetá, o treinador conta com outros nomes importantes para o setor, como Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Evertton Araújo e Saúl. De la Cruz, suspenso, está fora da partida deste domingo.

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Plata também está de volta aos jogos do Flamengo

Plata se recuperou de uma tendinite no joelho direito e também vem treinando sem limitações. O equatoriano ficou fora dos jogos contra São Paulo e Internacional e aproveitou o período sem partidas para aprimorar a parte física.

Léo Ortiz tem chances de começar jogando

O zagueiro Léo Ortiz, que voltou aos jogos do Flamengo contra o Internacional após longo período de recuperação, tem chances de começar como titular diante do Vitória. Contra o Colorado começou no banco.

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Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

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