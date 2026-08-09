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Veja gols em Cruzeiro x Mirassol: Wesley amplia vantagem

Duelo foi válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/08/2026 11:15
Atualizado há 5 horas
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Wesley marca gol na estreia contra o Mirassol (Foto: Reprodução Cruzeiro)
Wesley marcou gol na estreia contra o Mirassol (Foto: Reprodução Cruzeiro)

Cruzeiro venceu o Mirassol por 3 a 1, neste domingo (9). As equipes se enfrentaram em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos somados, chegaram a 33 pontos, assumindo a 5ª colocação do Brasileirão.

Duelo foi disputado no Estádio do Mineirão. O confronto foi de grande importância para o Cruzeiro, que buscou pontuação para emplacar uma classificação direta para a Libertadores de 2027.

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Veja gols em Cruzeiro x Mirassol

Como foi o confronto no Brasileirão

Texto de Eduardo Statuti

Mesmo fora de casa, o Mirassol começou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro e atacando mais, mas sem assustar Otávio. Porém, quando a Raposa chegou aos 11 minutos, marcou. Em cruzamento de Fagner pela direita, Bruno Rodrigues desviou, e João Marcelo chutou cruzado com o pé direito para fazer 1 a 0. Após o gol, os mineiros cresceram na partida e voltaram a assustar em finalização de Jonathan Jesus.

A resposta paulista veio aos 21 minutos, após erro de Fagner que gerou contra-ataque. Otávio salvou com bela defesa, mas no rebote o árbitro marcou toque de mão de Romero. Reinaldo bateu forte no canto esquerdo e empatou. Com a igualdade no placar, o jogo ficou equilibrado. Na reta final da etapa inicial, o Cabuloso quase fez o segundo quando Fagner cruzou pela direita, mas Bruno Rodrigues não alcançou.

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Sob o sol do meio-dia, as duas equipes diminuíram a intensidade na segunda etapa. Pelo lado celeste, Artur Jorge promoveu as estreias de Wesley e João Costa. Justamente com os reforços, a Raposa voltou a assustar. João Costa fez boa jogada pela direita, que terminou com finalização de Wesley, mas o camisa 20 errou o alvo.

Quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, Fagner acertou ótimo lançamento para Kaio Jorge. O camisa 19 cortou a defesa e chutou com a perna esquerda para fazer 2 a 1. Embalado, o Cruzeiro fez o terceiro em golaço de Wesley depois de jogada pela esquerda.

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Em estreia, Wesley ampliou vantagem do Cruzeiro sobre Mirassol (Foto: Reprodução/Cruzeiro)
Em estreia, Wesley ampliou vantagem do Cruzeiro sobre Mirassol (Foto: Reprodução/Cruzeiro)

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