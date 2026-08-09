Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores exaltam Reinaldo em Mirassol x Cruzeiro: 'Se tivesse contra Noruega'

Torcedores rasgam elogios ao lateral-esquerdo nas redes sociais

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/08/2026 11:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Lateral-esquerdo marca seu primeiro gol no Brasileirão de 2026 (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
Lateral-esquerdo marca seu primeiro gol no Brasileirão de 2026 (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Cruzeiro está enfrentando o Mirassol neste domingo (9), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória paulista, o Mirassol se afasta da zona de rebaixamento. Por outro lado, se os mandantes conquistarem os três pontos, assumirão a 5ª colocação do Brasileirão. O destaque fica para Reinaldo, lateral-esquerdo do Leão, que recebe diversos elogios nas redes sociais.

O jogo disputado no Mineirão é de grande importância para o Cruzeiro, que busca classificação direta para a Libertadores de 2027. Por outro lado, os paulistas buscam uma remontada no Campeonato Brasileiro, já que foram eliminados da Copa do Brasil para o Grêmio na última quarta-feira (5).

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Torcedores elogiam cobrança de pênalti de Reinaldo

Como chegam Cruzeiro e Mirassol para o confronto

A Raposa chega embalada para o confronto depois da classificação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (5), a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas quartas de final da competição. No Brasileirão, o time vem de triunfo fora de casa. Na 21ª rodada, comandado por Artur Jorge, venceu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira.

➡️Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Do outro lado, os paulistas tentam se recuperar do tropeço no meio da semana. A equipe foi eliminada na Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 em casa e perder para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. No Campeonato Brasileiro, a situação é diferente. O Mirassol faz um torneio de recuperação e está na 14ª posição com 23 pontos, vindo de vitória contra o Remo.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Reinaldo converte pênalti em Cruzeiro x Mirassol (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
Reinaldo converte pênalti em Cruzeiro x Mirassol (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vitinho e Piquerez em Palmeiras x Internacional

Fora de Campo

Gol perdido em Palmeiras x Internacional revolta torcedores: 'Desaprendeu'

Há 1 minuto
Vitor Roque em ação pelo Palmeiras

Fora de Campo

Vitor Roque vira assunto em Palmeiras x Internacional: 'Não tem'

Há 7 minutos
O árbitro Davi De Oliveira Lacerda

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Palmeiras x Internacional revolta: 'Não existe'

Há 55 minutos
Jogadores do Vasco reclamando com o juiz

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Bahia x Vasco irrita torcedores: 'Absurdo'

Há 59 minutos
Palmeiras e Internacional no Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Lance em Palmeiras x Internacional enlouquece torcida: 'Milagre'

Há 1 hora
Na situação, Mônaco derrotou o clube inglês por 3 a 2 (Foto: Reprodução/ASMônaco)

Fora de Campo

Filipe Luís vira contra Liverpool, e torcida do Flamengo reage

Há 4 horas
Mais LANCE!
Jadson com a camisa do Corinthians

Jadson, ex-Corinthians, deixa prisão após acusação de violência doméstica

Messi desembarca de avião em Rosário para o enterro de seu pai na Argentina

Pai de Messi tem velório restrito a familiares e amigos

Wesley marca gol na estreia contra o Mirassol (Foto: Reprodução Cruzeiro)

Veja gols em Cruzeiro x Mirassol: Wesley amplia vantagem

Suposto terceiro uniforme do Corinthians, com inspiração na Invasão Corinthians de 1976.

Suposta terceira camisa do Corinthians vaza nas redes sociais; veja

Tricolor está em 12° no Brasileirão com 26 pontos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Chulapa alerta sobre mau desempenho recente do São Paulo

Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo

Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Ait-Nouri amplia vantagem do City no amistoso (Foto: Divulgação/Manchester City)

Veja gols em Manchester City x Atlético de Madrid: Ait-Nouri amplia

Matheus Costa ao lado de seu pai coma camisa do Brasil

Dia dos Pais: Matheus Costa exalta 'Seu Zé' e comenta amor pelo Botafogo

Diego Ribas ao lado de seu pai, Djair

Diego Ribas comenta missão com os filhos e se declara ao pai: 'Meu ídolo'

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Fluminense 2 x 1 Flamengo

Ex-árbitro esclarece polêmica em Botafogo x Fluminense

Bola atinge a rede em jogo entre Palmeiras e Ceará no Brasileirão

Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiro

Bruno Arleu de Araújo em Botafogo x Fluminense

Decisão do árbitro em Botafogo x Fluminense causa revolta: 'Inventou'

Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense

Titular do Botafogo é criticado contra o Fluminense: 'Constrangedor'