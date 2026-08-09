Torcedores exaltam Reinaldo em Mirassol x Cruzeiro: 'Se tivesse contra Noruega' Torcedores rasgam elogios ao lateral-esquerdo nas redes sociais

O Cruzeiro está enfrentando o Mirassol neste domingo (9), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória paulista, o Mirassol se afasta da zona de rebaixamento. Por outro lado, se os mandantes conquistarem os três pontos, assumirão a 5ª colocação do Brasileirão. O destaque fica para Reinaldo, lateral-esquerdo do Leão, que recebe diversos elogios nas redes sociais.

O jogo disputado no Mineirão é de grande importância para o Cruzeiro, que busca classificação direta para a Libertadores de 2027. Por outro lado, os paulistas buscam uma remontada no Campeonato Brasileiro, já que foram eliminados da Copa do Brasil para o Grêmio na última quarta-feira (5).

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Torcedores elogiam cobrança de pênalti de Reinaldo

Como chegam Cruzeiro e Mirassol para o confronto

A Raposa chega embalada para o confronto depois da classificação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (5), a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas quartas de final da competição. No Brasileirão, o time vem de triunfo fora de casa. Na 21ª rodada, comandado por Artur Jorge, venceu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira.

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Do outro lado, os paulistas tentam se recuperar do tropeço no meio da semana. A equipe foi eliminada na Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 em casa e perder para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. No Campeonato Brasileiro, a situação é diferente. O Mirassol faz um torneio de recuperação e está na 14ª posição com 23 pontos, vindo de vitória contra o Remo.

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