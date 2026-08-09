Suposta terceira camisa do Corinthians vaza nas redes sociais; veja
Uniforme tem homenagem aos 50 anos da Invasão Corinthiana no Maracanã e é inspirado na camisa do ex-goleiro Tobias
A suposta terceira camisa do Corinthians para a atual temporada, que deve ser oficialmente lançada nas próximas semanas, foi divulgada no site especializado em uniformes Footy Headlines, neste último sábado (8). As fotos mostram que a peça será predominantemente azul-clara, com uma gola clássica e detalhes pretos na parte do ombro.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A camisa remete a um momento marcante da história do Timão e homenageia os 50 anos da denominada "Invasão Corinthiana", quando, em 5 de dezembro de 1976, cerca de 70 mil torcedores do Corinthians saíram de São Paulo rumo ao Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Corinthians. Na época, o Alvinegro estava há 22 anos sem conquistar um título, e foi considerado um dos maiores deslocamentos de torcedores de um time visitante para assistir a uma partida.
Camisa de Tobias é a inspiração principal
O goleiro alvinegro na Invasão Corinthiana, Tobias, defendia as cores do Timão na marcante semifinal contra o Fluminense em 1976. Foi ele, o principal personagem da partida, que, vestindo a camisa azul-clara, classificou o Corinthians para a final do Campeonato Brasileiro, realizando importantes defesas no tempo normal, no qual terminou 1 a 1, e defendendo duas penalidades na disputa de pênalti.
Com a camisa do Timão, José Benedito Tobias, natural de Agudos, no interior paulista, atuou em 125 oportunidades entre os anos de 1975 a 1978. No total foram 118 partidas como titular, com 67 vitórias, 29 empates e 29 derrotas, tendo um aproveitamento de 61,3% dos pontos conquistados.
Sendo o 15° goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians, o arqueiro também foi importante na conquista do título que deu fim ao jejum de 23 anos, o Paulistão de 1977, com a vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0.
Veja fotos da suposta terceira camisa
🍀Aposte no Corinthians na disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Corinthians
Dê suas notas na partida entre Bragantino x CorinthiansHá 6 minutos
Corinthians
Volpi falha feio, e Corinthians vence Bragantino pelo BrasileirãoHá 11 minutos
Corinthians
Veja os gols da vitória do Corinthians sobre o RB BragantinoHá 33 minutos
Corinthians
Com desfalque, Corinthians está escalado para enfrentar o BragantinoHá 3 horas
Fora de Campo
Jadson, ex-Corinthians, deixa prisão após acusação de violência domésticaHá 6 horas
Fora de Campo
Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do BrasilHá 11 horas
Mais LANCE!