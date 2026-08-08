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Jadson, ex-Corinthians, é preso sob acusação de violência doméstica

Ex-jogador foi encaminhado à Central de Flagrantes após ocorrência no interior do Paraná

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
08/08/2026 20:17
Atualizado há 2 horas
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Jadson na delegacia
Jadson foi preso neste sábado (8) (Foto: Reprodução)

O ex-meia Jadson, com passagens por Corinthians e Seleção Brasileira, foi preso neste sábado (8), em Cambé, no Paraná, sob acusação de violência doméstica. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.

O Lance! teve acesso ao boletim de ocorrência registrado no bairro Jardim Tarobá. Segundo o documento, a esposa relatou ter sido agredida por Jadson, seu companheiro, durante uma discussão.

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Conforme o registro, o ex-jogador teria ido até o banheiro onde ela estava e, durante o desentendimento, segurado seu pescoço com as duas mãos, tentando enforcá-la. A equipe policial constatou marcas na região do pescoço da vítima.

Ainda de acordo com o boletim, ela afirmou que não era a primeira vez que teria sido agredida pelo companheiro. Jadson, por sua vez, relatou aos policiais que os dois tiveram uma discussão mais acalorada, mas negou ter cometido agressão física.

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A reportagem procurou a defesa de Jadson em busca de um posicionamento sobre o caso, mas não obteve sucesso.

Veja a nota da Secretaria da Segurança Pública do Paraná:

"A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informa que um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante neste sábado (8), em Cambé, no Norte do Estado, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), em uma residência no bairro Jardim Tarobá.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima relatou ter sido agredida pelo convivente durante uma discussão. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça."

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Jadson com a camisa do Corinthians
Jadson durante passagem pelo Corinthians (Foto: Robson Ventura/Folhapress)

Carreira de Jadson

A carreira de Jadson se dividiu entre momentos de brilho no futebol europeu, especialmente no Shakhtar Donetsk, e conquistas expressivas no futebol brasileiro, vestindo as camisas de São Paulo e Corinthians. Foi justamente pelo clube ucraniano que alcançou seu maior feito internacional: o gol do título da Copa da Uefa de 2009.

No Brasil, marcou época principalmente pelo Corinthians, em que se tornou um dos pilares do time que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017, além de desempenhar papel de líder técnico. Já no São Paulo, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012.

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Jadson anunciou a aposentadoria do futebol em agosto de 2022, aos 38 anos, meses após deixar o Vitória.

Clubes em que Jadson atuou:

  • Atlético Paranaense (2001–2005)
  • Shakhtar Donetsk – Ucrânia (2005–2012)
  • São Paulo (2012–2013)
  • Corinthians (2014–2015 e 2017–2020)
  • Tianjin Quanjian – China (2016)
  • Athletico Paranaense (2020–2021)
  • Avaí (2021, empréstimo)
  • Vitória (2022)

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