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Como Santiago Sosa pode transformar o meio-campo do Vasco de Pedro Emanuel

Volante argentino chega para dar equilíbrio defensivo e qualificar a saída de bola

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 08:00
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Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana
Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana de 2024 (Foto: Reprodução)

O Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do volante argentino Santiago Sosa. Depois de uma negociação que se arrastou por semanas, o jogador, que defendia o Racing, deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube cruz-maltino.

Aos 27 anos, Sosa chega para ocupar uma função que até então é uma das carências do time comandado por Pedro Emanuel. Revelado pelo River Plate e com passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, o argentino reúne características que faltavam ao elenco: consistência defensiva, inteligência tática e qualidade na construção das jogadas desde o campo de defesa.

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O volante tem como principal virtude a leitura de jogo. Com bom posicionamento, consegue antecipar ações dos adversários, fechar espaços e realizar coberturas com eficiência. Além disso, participa diretamente da saída de bola, frequentemente recuando entre os zagueiros para iniciar a construção com passes curtos ou inversões longas e precisas.

Embora não seja um jogador de números expressivos em gols ou assistências, Sosa entrega equilíbrio ao sistema. Seguro nos duelos, eficiente no jogo aéreo e disciplinado taticamente, atua melhor como primeiro volante, protegendo a defesa e organizando a equipe desde trás.

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Outro aspecto valorizado é seu perfil de liderança. Mesmo sem um comportamento expansivo, exerce influência pelo exemplo dentro de campo. No Racing, foi capitão e uma das principais referências da equipe nas conquistas da Copa Sul-Americana de 2024 e da Recopa Sul-Americana de 2025, destacando-se pela regularidade, intensidade e capacidade de organizar o sistema defensivo durante as partidas.

Santiago Sosa comemora gol com o Racing
Santiago Sosa em campo pelo Racing: liderança e qualidade na saída de bola (Foto: Reprodução/X)

Como Sosa encaixa no Vasco

A ideia inicial da diretoria era montar um meio-campo formado por Santiago Sosa, Thiago Mendes e Nelson Deossa. O colombiano, porém, que esteve muito próximo de um acerto com o Vasco, hoje aparece distante e tem sua contratação considerada improvável.

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Com esse cenário, pelo menos em um primeiro momento, Jair surge como o principal candidato para completar o trio. Recuperado após quase um ano afastado por lesão, o volante voltou a ser utilizado por Pedro Emanuel e oferece características complementares às de Sosa e Thiago Mendes.

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Nesse desenho, Sosa atuaria como o primeiro homem de meio-campo, responsável por proteger a defesa e participar da saída de bola. A presença do argentino permitiria que Thiago Mendes e Jair jogassem mais adiantados, explorando a qualidade no passe, a chegada ao ataque e a construção das jogadas sem a necessidade de permanecerem presos à proteção da linha defensiva.

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Além de fortalecer a marcação, a chegada de Sosa pode tornar o Vasco mais organizado na fase de construção, uma das prioridades da comissão técnica desde a chegada de Pedro Emanuel.

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Opção também para a defesa

Apesar de ser volante de origem, Santiago Sosa também pode atuar como zagueiro pelo lado direito, função que desempenhou em diferentes momentos da carreira, principalmente no Racing.

No entanto, pelo menos neste primeiro momento, o argentino chega para reforçar o meio-campo. A diretoria segue no mercado em busca de um zagueiro com maior imposição física e força no jogo aéreo para disputar posição com Carlos Cuesta e Alan Saldivia.

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➡️ Pedro Emanuel tem histórico vencedor em mata-matas e pode ser trunfo do Vasco na Copa do Brasil

A versatilidade, porém, aumenta as opções de Pedro Emanuel ao longo da temporada e oferece alternativas táticas importantes em um calendário que exige constantes mudanças de formação.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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