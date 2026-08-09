Lance em Palmeiras x Internacional enlouquece torcida: 'Milagre' Duelo deste domingo (9) foi válido pelo Brasileirão

Palmeiras e Internacional se enfrentaram, na noite deste domingo (9), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Na Nubank Parque, o duelo terminou empatado por 0 a 0, e um lance de ataque enlouqueceu torcedores do Alviverde.

Aos 26 do primeiro tempo, depois de boa jogada do Verdão, Allan cabeceou para o gol, mas a bola parou em Félix Torres. No rebote, o jovem ainda finalizou com força, mas Maripan tirou em cima da linha e manteve o placar de Palmeiras x Internacional zerado.

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Nas redes sociais, o lance enlouqueceu torcedores do Verdão, que ficaram com o grito de gol entalado na garganta. Veja a jogada e os comentários abaixo:

Palmeiras x Internacional pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

Veja a jogada e a repercussão

Como foi o jogo entre Palmeiras e Internacional

Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.

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Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe em Palmeiras x Internacional.

Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar em Palmeiras x Internacional.

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O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.

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