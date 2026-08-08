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Coritiba x Chapecoense: Jacy cai em buraco ao comemorar gol anulado

Atleta pediu substituição no segundo tempo pela lesão durante comemoração

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
08/08/2026 22:28
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Coritiba está vencendo a Chapecoense (Foto: Gabriel Thá/Coritiba)
Coritiba está vencendo a Chapecoense (Foto: Gabriel Thá/Coritiba)

Uma cena icônica tomou conta do confronto entre Coritiba e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada neste sábado (8), no estádio Couto Pereira. Jacy, volante do Coxa, balançou as redes, e algo inusitado aconteceu durante sua comemoração. No entanto, o gol foi invalidado.

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Acidente do atleta do Coxa

Comemoração de Jacy em Coritiba x Chapecoense

Após balançar as redes, o atleta do Coritiba pegou a bola, colocou por baixo da camisa e correu em direção à torcida organizada, posicionada atrás do gol, e na empolgação, tentou saltar a placa de publicidade para se aproximar dos torcedores, mas caiu diretamente no túnel de acesso ao vestiário da Chapecoense.

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Na saída para o intervalo, o defensor do Coritiba deixou o gramado, levando as mãos à região das costas, o problema continuou no segundo tempo, e, aos três minutos, o defensor pediu para ser substituído por dores no tornozelo direito, justamente em razão da queda durante a comemoração, seu companheiro Maicon entrou em seu lugar para enfrentar a Chapecoense.

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Episódio repetido no Couto Pereira

A comemoração de Jacy relembrou um episódio inusitado no mesmo local, há 12 anos. Em 2014, o atacante camaronês Joel também saltou a placa atrás do gol sem perceber a existência do túnel e, para surpresa de quem acompanhava a partida, desapareceu diante das câmeras ao cair no acesso ao vestiário. O episódio teve grande repercussão na época.

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Jacy se lesiona durante comemoração em Coritiba x Chapecoense (Foto: Reprodução/CazéTV)
Jacy se lesiona durante comemoração em Coritiba x Chapecoense (Foto: Reprodução/CazéTV)
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