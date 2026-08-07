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Vasco acerta a contratação do atacante Facundo Colidio, que pertencia ao River Plate

Jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para assinar contrato.

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 11:21
Atualizado há 3 minutos
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Facundo Colidio durante desembaque no aeroproto
Facundo Colidio com a camisa do Vasco, após desembarcar no Rio de Janeiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco acertou a contratação do atacante Facundo Colidio, de 26 anos, que pertencia ao River Plate. O argentino desembarcou na manhã desta sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz-Maltino. Jogador vai vestir a camisa número 9 do Cruz-Maltino.

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O Vasco desembolsará cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube carioca ainda terá a possibilidade de adquirir os outros 50% do passe de Colidio por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões), mediante o cumprimento de metas estabelecidas no contrato. A informação sobre o acerto foi publicada primeiramente pelo UOL.

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Na chegada ao Rio de Janeiro, Colidio agradeceu o apoio recebido dos torcedores vascaínos nas redes sociais e destacou a responsabilidade de defender o clube.

- Agradeço imensamente por todo o apoio que recebi nas redes sociais, pois acompanhei cada manifestação. Tenho plena consciência da grandeza do clube que represento e espero proporcionar muitas alegrias aos torcedores.

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Colidio segura a camisa 9 do Vasco
Colidio vai vestir a camisa 9 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Colidio explica suas características

O atacante também falou sobre suas características dentro de campo. Colidio afirmou que pode atuar em diferentes posições do setor ofensivo e destacou a velocidade e o bom desempenho no um contra um.

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- Eu sou um atleta que pode jogar por toda a frente de ataque. Sou rápido, tenho o um contra um. Depois vocês vão ver no campo também.

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