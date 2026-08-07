Vasco acerta a contratação do atacante Facundo Colidio, que pertencia ao River Plate
Jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para assinar contrato.
O Vasco acertou a contratação do atacante Facundo Colidio, de 26 anos, que pertencia ao River Plate. O argentino desembarcou na manhã desta sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz-Maltino. Jogador vai vestir a camisa número 9 do Cruz-Maltino.
➡️ Como Santiago Sosa pode transformar o meio-campo do Vasco de Pedro Emanuel
O Vasco desembolsará cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube carioca ainda terá a possibilidade de adquirir os outros 50% do passe de Colidio por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões), mediante o cumprimento de metas estabelecidas no contrato. A informação sobre o acerto foi publicada primeiramente pelo UOL.
Na chegada ao Rio de Janeiro, Colidio agradeceu o apoio recebido dos torcedores vascaínos nas redes sociais e destacou a responsabilidade de defender o clube.
- Agradeço imensamente por todo o apoio que recebi nas redes sociais, pois acompanhei cada manifestação. Tenho plena consciência da grandeza do clube que represento e espero proporcionar muitas alegrias aos torcedores.
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!
Colidio explica suas características
O atacante também falou sobre suas características dentro de campo. Colidio afirmou que pode atuar em diferentes posições do setor ofensivo e destacou a velocidade e o bom desempenho no um contra um.
- Eu sou um atleta que pode jogar por toda a frente de ataque. Sou rápido, tenho o um contra um. Depois vocês vão ver no campo também.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Versatilidade de Colidio abre possibilidades para Pedro Emanuel no VascoHá 3 horas
Futebol Internacional
Ex-Vasco, Léo Jacó acerta com clube de PortugalHá 13 horas
Vasco
Mercado do Vasco: atualizações sobre Deossa, Brian Rodríguez, John Mercado e Jhon CórdobaHá 14 horas
Vasco
Bastidores: Colidio é visto como segundo atacante pelo VascoHá 15 horas
Vasco
Sosa desembarca domingo no Rio para realizar exames e assinar com o VascoHá 16 horas
Fora de Campo
Mauro Cezar critica contratações do Vasco: 'Vergonha'Há 18 horas
Mais LANCE!