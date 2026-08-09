Ex-árbitro esclarece polêmica em Botafogo x Fluminense Duelo terminou empatado no Estádio Nilton Santos

Botafogo e Fluminense ficaram no 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, na noite deste sábado (8), em jogo da 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o ex-árbitro Paulo Cesar de Oliveira esclareceu uma polêmica de arbitragem.

Na reta final do primeiro tempo, Kauan Toledo foi tocado por dois jogadores do Tricolor e desabou. Bruno Arleu de Araújo não hesitou e marcou falta na intermediária. Alex Telles cobrou com perfeição e abriu o placar em Botafogo x Fluminense.

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Os jogadores do Tricolor reclamaram que não foi falta no jovem do Glorioso, inclusive na entrevista antes do intervalo. Para PC Oliveira, porém, o árbitro acertou em marcar a falta que originou o gol de Alex Telles em Botafogo x Fluminense.

Alex Telles anotou golaço para o Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Como foi o jogo entre Botafogo e Fluminense

A primeira etapa não teve lances de muito perigo. O Botafogo tentou assumir o controle com a posse de bola nos primeiros minutos, mas encontrou muita dificuldade para penetrar na área tricolor. Do outro lado, o técnico Luis Zubeldía viu a equipe assustar em chutes de longe com Otávio e Soteldo.

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Era dia de celebração com um ídolo da geração. De contrato renovado por mais dois anos, Alex Telles foi um dos destaques em campo, não só pela entrega e energia, mas pela pintura que anotou no Estádio Nilton Santos. Em linda cobrança de falta distante da área, o camisa 13 acertou o ângulo superior direito o goleiro Fábio e "explodiu" a arquibancada da casa alvinegra. Um dia inesquecível para o experiente jogador, que completou 101 jogos em Botafogo x Fluminense.

O Fluminense voltou melhor do intervalo e foi quem deu as cartas em busca do empate, que não demorou a chegar. Com alto volume de jogo explorando os lados, e depois de muitos cruzamento sem que a defesa alvinegra afastasse totalmente, Ignácio aproveitou bola que veio da esquerda e cabeceou para deixar tudo igual — a bola ainda tocou na trave antes de entrar em Botafogo x Fluminense.

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A tônica do segundo tempo foi de um Fluminense que soube aproveitar os espaços no meio do Botafogo. Enquanto Franclim lia apenas os lados do gramado, o Tricolor achou atalhos para sair da pressão. Ponto para o técnico do clube das Laranjeiras.

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De modo geral, foi uma segunda etapa morna, sem emoções. Na reta final, a desorganização tomou conta do time da casa, que acumulou erros grosseiros contra um Fluminense satisfeito com o empate contra o Botafogo.