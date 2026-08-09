Dia dos Pais: Matheus Costa exalta 'Seu Zé' e comenta amor pelo Botafogo Influenciador deu entrevista exclusiva ao Lance!

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o influenciador Matheus Costa falou sobre a relação com o pai e como o Botafogo os aproxima. Palestrante na última terça-feira (4) na Rio Innovation Week, o produtor de conteúdo, que conta com mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, disse como "Seu Zé" o tornou botafoguense e falou da alegria que é poder proporcionar experiências a ele.

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Matheus viralizou nas redes sociais ao brincar e fazer pegadinhas com Seu Zé, que faz a alegria dos internautas com suas reações inusitadas. Este ano, ambos estiveram na Copa do Mundo, acompanhando e torcendo juntos para a Seleção Brasileira.

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Como o pai influenciou na torcida pelo Botafogo?

De acordo com Matheus, as histórias vividas pelo pai e contadas a ele sobre a época de ouro do clube foram fundamentais para que o Glorioso ganhasse mais um torcedor. O produtor de conteúdo explicou que Seu Zé teve influência direta em sua relação com o Botafogo.

— Meu pai pegou a época do Garrincha, pegou a época do Jairzinho, pegou a época de ouro do Botafogo, era uma das maiores torcidas do Rio. Até hoje, ele fala de como o Maracanã ficava lotado para ver o Botafogo. E aí eu comecei, desde pequenininho, ouvindo as histórias dele, a me identificar com o Botafogo. Quando eu era menor, eu assisti ao Dodô, Jorge Henrique, aquele time, aí eu falei: "Caraca, eu sou botafoguense." — explicou Matheus.

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Matheus Costa foi palestrante na Rio Innovation Week (Foto: Lourenço Cavanellas/Lance!)

História de superação e alegria de proporcionar ao pai momentos inesquecíveis

Ao ser questionado sobre a alegria de proporcionar ao pai momentos únicos por meio do seu trabalho, como estar na Copa do Mundo e no Mundial de Clubes, Matheus fez um relato emocionante sobre Seu Zé. O influenciador relembrou um período de muito sofrimento para ele, mas que acabou sendo superado por toda a sua família.

— Em 2020, na pandemia, meu pai descobriu um câncer, e ali eu chorava toda noite, pensava que ia perder meu pai sem nem dar a oportunidade de ele ver o meu sucesso, que eu fiz publicidade, que não tinha sido à toa, que eu ia conseguir trabalhar com isso um dia. Foi um período muito difícil, todo mundo desempregado lá em casa, e, sobre minha vida, não sabia o que ia ser dali pra frente — iniciou.

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— No ano seguinte, eu gravei ele, uma brincadeira, e a galera se identificou com ele. Ele se curou do câncer, e a gente começou a viver o melhor período das nossas vidas, de 2021 pra cá. Eu só tenho a agradecer a Deus, aos seguidores, à minha família, que nunca desistiu também de mim. Meu pai, principalmente, nunca desistiu dele e de mim. Então é muito gratificante poder viver, não só a Copa, mas qualquer momento com ele, qualquer segundo com meu pai — continuou Matheus.

— Por isso eu faço questão de levá-lo para tudo que eu posso, qualquer viagem, qualquer passeio, porque eu sei que daqui a 10 anos, 20 anos, eu vou sentir muita saudade desses momentos e ainda mais registrar tudo, né? Hoje em dia está tudo em vídeo; os netos dele vão poder assistir e ver como é que o avô deles era fod* — encerrou.

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Bastidores das brincadeiras com o pai

Botafoguense roxo, Seu Zé não fica nada feliz com as brincadeiras do filho envolvendo clubes rivais, especialmente o Flamengo. Matheus explicou como funcionam os bastidores das pegadinhas que faz com o pai e revelou que, atualmente, José prefere não assistir aos jogos do Glorioso para evitar o estresse.

— Ah, ele fica bolado com qualquer coisa que envolva Flamengo ou outro time que não seja Botafogo, é aquela reação que vocês veem na internet. Ele odeia, não suporta; ele é botafoguense doente. Tão doente que hoje em dia ele nem vê jogo para não se estressar. Esse é o nível — revelou Matheus.

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Veja a entrevista completa de Matheus Costa ao Lance!:

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Seu Zé comemorando a vitória do Botafogo sobre o PSG, em 2025: